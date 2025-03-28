Berdan Mardini, Şafak Sezer'e Refakatçi Olmaya Gitti Kendini Ameliyat Masasında Buldu

Şafak Sezer’i Kutsal Damacana, Kolpaçino, Hababam Sınıfı, Türk Malı gibi projelerden tanıyoruz.

Özellikle son dönemlerde hızlı kilo vererek yaşadığı değişimle dikkat çekmişti. Yakın zamanda yağ aldırarak 8 günde 8 kilo verdiği iddia edilmişti. Bu iddialara ise “Öyle bir alet var bizim evde. 8 günde 8 kere şişip geliyorum” diyerek her zamanki esprili tavrıyla cevap vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Candaş Tolga Işık’ın programına katıldığında, gözlerindeki ciddi bir rahatsızlıktan da bahsetmişti. “Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir görülüyor. Bu ben ilerliyor ve körlüğe neden olabiliyor. Güneş yasak, ışık yasak, mümkün olduğunca gözlük takmam gerekiyor” demişti.