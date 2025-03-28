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Berdan Mardini, Şafak Sezer'e Refakatçi Olmaya Gitti Kendini Ameliyat Masasında Buldu

Berdan Mardini, Şafak Sezer'e Refakatçi Olmaya Gitti Kendini Ameliyat Masasında Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 13:03

Ünlü türkücü Berdan Mardini, yakın dostu Şafak Sezer’e refakat etmek isterken kendi de operasyon geçirdi. Sezer’in hastaneye yatışında yanında olmak isteyen Mardini, doktorun teklifi üzerine kontrolden geçti ve anjiyo olması gerektiği ortaya çıktı. 

İkili, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra birlikte taburcu edildi. 

İşte detaylar...

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Şafak Sezer ve Berdan Mardini'nin yakın arkadaşlığı hepinizin malumu.

Şafak Sezer ve Berdan Mardini'nin yakın arkadaşlığı hepinizin malumu.

Şafak Sezer’i Kutsal Damacana, Kolpaçino, Hababam Sınıfı, Türk Malı gibi projelerden tanıyoruz.

Özellikle son dönemlerde hızlı kilo vererek yaşadığı değişimle dikkat çekmişti. Yakın zamanda yağ aldırarak 8 günde 8 kilo verdiği iddia edilmişti. Bu iddialara ise “Öyle bir alet var bizim evde. 8 günde 8 kere şişip geliyorum” diyerek her zamanki esprili tavrıyla cevap vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Candaş Tolga Işık’ın programına katıldığında, gözlerindeki ciddi bir rahatsızlıktan da bahsetmişti. “Benim gözün siyah tarafının arkasında bir ben var. Milyonda bir görülüyor. Bu ben ilerliyor ve körlüğe neden olabiliyor. Güneş yasak, ışık yasak, mümkün olduğunca gözlük takmam gerekiyor” demişti.

Son olarak önceki gün de stent taktırmak için hastaneye yatmıştı. Refakatçisi de dostu Berdan Mardini olacaktı ancak işler ters gitti.

Son olarak önceki gün de stent taktırmak için hastaneye yatmıştı. Refakatçisi de dostu Berdan Mardini olacaktı ancak işler ters gitti.

Sezer’in operasyonunu yapan doktor, Berdan Mardini’ye de muayene önerdi. Kontrole giren türkücü, yapılan tetkikler sonucunda acilen anjiyo yapılması gerektiğini öğrendi.

Neye uğradığını şaşıran Mardini hemen hastaneye yattı ve Sezer ile birlikte aynı gün ameliyata alındı. İkili bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra birlikte taburcu edildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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