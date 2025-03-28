Berdan Mardini, Şafak Sezer'e Refakatçi Olmaya Gitti Kendini Ameliyat Masasında Buldu
Berdan Mardini, Şafak Sezer'e Refakatçi Olmaya Gitti Kendini Ameliyat Masasında Buldu
Ünlü türkücü Berdan Mardini, yakın dostu Şafak Sezer’e refakat etmek isterken kendi de operasyon geçirdi. Sezer’in hastaneye yatışında yanında olmak isteyen Mardini, doktorun teklifi üzerine kontrolden geçti ve anjiyo olması gerektiği ortaya çıktı.
İkili, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra birlikte taburcu edildi.
İşte detaylar...
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Şafak Sezer ve Berdan Mardini'nin yakın arkadaşlığı hepinizin malumu.
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Son olarak önceki gün de stent taktırmak için hastaneye yatmıştı. Refakatçisi de dostu Berdan Mardini olacaktı ancak işler ters gitti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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