Boykot Başlatan Danla Bilic'in Takipten Çıkardığı Sinan Akçıl Fena Patladı

Akçıl, “Danla'cım ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış. (Gerçi sadece bir kez programına çıktım, davetin üzerine. Arkadaşlık denemez.) Unfollowlaşmışız Insta’dan. Haberim bile yoktu. Fanlar sağolsun ve canın sağolsun. Bir kaybım olmaz. Ebo'cun da Cumhurbaşkanımız ile video çekmek istiyormuş öyle söylüyormuş sağda solda, ona daha tahmüllüsün sanırım🤔 Öptüm seni.” diyerek tartışmaya girdi.

Bilic'in bu paylaşıma yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu. Şimdilik sessizliğini koruyan Danla cephesinden gelecek olası bir karşı hamle magazin dünyasında yeni bir fırtınanın habercisi olabilir. Bekleyip göreceğiz.