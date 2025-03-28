Boykot Başlatan Danla Bilic'in Takipten Çıkardığı Sinan Akçıl Fena Patladı
Boykot Başlatan Danla Bilic'in Takipten Çıkardığı Sinan Akçıl Fena Patladı
Danla Bilic’in sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından sessiz kalan isimleri tek tek silmeye başlaması magazin dünyasını karıştırdı. Takip listesinden çıkardığı isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Bunun üzerine Sinan Akçıl, Danla Bilic’e sosyal medyada cevap verdi.
“Unfollowlaşmışız Insta'dan, canın sağ olsun bir kaybım olmaz,” dedi.
İşte detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, 23 Mart’ta İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülke genelinde büyüyerek devam etti.
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Özellikle Danla Bilic’in yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Akçıl ise sessizliğini bozarak Danla Bilic’e Twitter üzerinden yanıt verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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