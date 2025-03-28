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Boykot Başlatan Danla Bilic'in Takipten Çıkardığı Sinan Akçıl Fena Patladı

Boykot Başlatan Danla Bilic'in Takipten Çıkardığı Sinan Akçıl Fena Patladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 10:46

Danla Bilic’in sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından sessiz kalan isimleri tek tek silmeye başlaması magazin dünyasını karıştırdı. Takip listesinden çıkardığı isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Bunun üzerine Sinan Akçıl, Danla Bilic’e sosyal medyada cevap verdi.

“Unfollowlaşmışız Insta'dan, canın sağ olsun bir kaybım olmaz,” dedi. 

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, 23 Mart’ta İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülke genelinde büyüyerek devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, 23 Mart’ta İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ülke genelinde büyüyerek devam etti.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sokaklara dökülerek tutuklamaya karşı tepkilerini gösterdi. Protestolar sırasında 1879 kişi gözaltına alınırken, 879 kişi tutuklandı. Bu süreçte sosyal medya da adeta yangın yerine döndü. Pek çok ünlü isim yaşananlara sessiz kalmazken, bazı isimlerin sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Komedyen Özgür Turhan, oyuncu Şebnem Bozoklu ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic bu süreçte pek çok paylaşım yaparak tutuklamalara tepkilerini dile getirirken, meslektaşlarının sessizliğine de veryansın etti.

Özellikle Danla Bilic’in yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Danla Bilic’in yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bilic, tepkisiz kalan ünlülere sert çıkarken “Sessiz kalan herkes, her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka, büyük kitlelere sahip herkes hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım” ifadeleriyle adeta fitili ateşledi.

Bilic’in açıklamaları sadece sözde kalmadı; fenomen isim sosyal medyada sessiz kalanları tek tek takipten çıkarmaya başladı. Bu ‘temizlik’ operasyonuna maruz kalanlardan biri de şarkıcı Sinan Akçıl oldu. Danla Bilic’in Akçıl’ı takipten çıktığı sosyal medyada hızla yayılınca gözler Sinan Akçıl’a çevrildi.

Akçıl ise sessizliğini bozarak Danla Bilic’e Twitter üzerinden yanıt verdi.

Akçıl ise sessizliğini bozarak Danla Bilic’e Twitter üzerinden yanıt verdi.

Akçıl, “Danla'cım ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış. (Gerçi sadece bir kez programına çıktım, davetin üzerine. Arkadaşlık denemez.) Unfollowlaşmışız Insta’dan. Haberim bile yoktu. Fanlar sağolsun ve canın sağolsun. Bir kaybım olmaz. Ebo'cun da Cumhurbaşkanımız ile video çekmek istiyormuş öyle söylüyormuş sağda solda, ona daha tahmüllüsün sanırım🤔 Öptüm seni.” diyerek tartışmaya girdi. 

Bilic'in bu paylaşıma yanıt verip vermeyeceği ise merak konusu. Şimdilik sessizliğini koruyan Danla cephesinden gelecek olası bir karşı hamle magazin dünyasında yeni bir fırtınanın habercisi olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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