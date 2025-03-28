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İmamoğlu Protestoları Büyürken Hande Yener de Tutuklanan Öğrenciler İçin İsyan Etti

İmamoğlu Protestoları Büyürken Hande Yener de Tutuklanan Öğrenciler İçin İsyan Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 08:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte adeta alev aldı. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gençlerin önderliğinde eylemler düzenleniyor. Gözaltılar, tutuklamalar derken sosyal medya adeta yangın yeri. 

Bu süreçte birçok ünlü isimden destek mesajları gelirken, Hande Yener’in son paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Yener, “Gençlerimiz bu büyük acıları asla hak etmiyor” diyerek duygularını dile getirdi.

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla Türkiye’nin dört bir yanı adeta kaynamaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla Türkiye’nin dört bir yanı adeta kaynamaya başladı.

Özellikle gençlerin sokaklara dökülmesiyle büyüyen protestolar, son günlerde sert müdahalelerle karşılık buldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre bugüne dek eylemlerde toplam 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi ise tutuklandı. 

Bu rakamlar özellikle sosyal medyada büyük tepki toplarken, dikkat çeken bir ses de Hande Yener’den geldi.

Nevşin Mengü, yaptığı bir yayında tutuklanan gençlerin yaş aralığına dikkat çekerek, “Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Yaşı küçük olanların tutuklandığını öğrenince ağlayanlar olmuş” ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü, yaptığı bir yayında tutuklanan gençlerin yaş aralığına dikkat çekerek, “Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Yaşı küçük olanların tutuklandığını öğrenince ağlayanlar olmuş” ifadelerini kullandı.

Mengü ayrıca, avukatların çocukları teselli etmeye çalıştığı sırada bazı polislerin de gözlerinin dolduğunu aktardı. 

İşte tam da bu açıklamaların ardından Hande Yener sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyanını dile getirdi:

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyanını dile getirdi:

“Gençlerimiz bu büyük acıları asla hak etmiyorlar. Son derece üzgünüm. Laik Türkiye hepimizin vatanı. Gençlerimiz de bu güzel vatanın evladı. Hepsi Atatürk’ün çocukları. Ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Lütfen gençlerimizi serbest bırakın.”

Bu süreçte sanatçıların tutumu büyük önem taşıyor. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası sokaklarda büyüyen protestolar sosyal medyada daha da büyüyerek adeta bir kampanyaya dönüştü. 

Hem siyasi isimler hem sanatçılar hem de vatandaşlar tutuklanan gençler için adalet çağrısında bulunuyor. Gözler şimdi bu çağrıların yetkililerde nasıl bir karşılık bulacağında.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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