İmamoğlu Protestoları Büyürken Hande Yener de Tutuklanan Öğrenciler İçin İsyan Etti
İmamoğlu Protestoları Büyürken Hande Yener de Tutuklanan Öğrenciler İçin İsyan Etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklanmasıyla birlikte adeta alev aldı. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde gençlerin önderliğinde eylemler düzenleniyor. Gözaltılar, tutuklamalar derken sosyal medya adeta yangın yeri.
Bu süreçte birçok ünlü isimden destek mesajları gelirken, Hande Yener’in son paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı. Yener, “Gençlerimiz bu büyük acıları asla hak etmiyor” diyerek duygularını dile getirdi.
İşte detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla Türkiye’nin dört bir yanı adeta kaynamaya başladı.
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Nevşin Mengü, yaptığı bir yayında tutuklanan gençlerin yaş aralığına dikkat çekerek, “Tutuklanan öğrencilerin en büyüğü 22 yaşında. Yaşı küçük olanların tutuklandığını öğrenince ağlayanlar olmuş” ifadelerini kullandı.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle isyanını dile getirdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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