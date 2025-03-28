İmamoğlu Protestoları Büyürken Hande Yener de Tutuklanan Öğrenciler İçin İsyan Etti

“Gençlerimiz bu büyük acıları asla hak etmiyorlar. Son derece üzgünüm. Laik Türkiye hepimizin vatanı. Gençlerimiz de bu güzel vatanın evladı. Hepsi Atatürk’ün çocukları. Ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Lütfen gençlerimizi serbest bırakın.”

Bu süreçte sanatçıların tutumu büyük önem taşıyor. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası sokaklarda büyüyen protestolar sosyal medyada daha da büyüyerek adeta bir kampanyaya dönüştü.

Hem siyasi isimler hem sanatçılar hem de vatandaşlar tutuklanan gençler için adalet çağrısında bulunuyor. Gözler şimdi bu çağrıların yetkililerde nasıl bir karşılık bulacağında.