İngiltere Kralı Charles, Kanser Tedavisindeki Yan Etkiler Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı
İngiltere Kralı Charles, Kanser Tedavisindeki Yan Etkiler Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: https://nypost.com/2025/03/27/world-n...
Tahta çıkması tam 70 yıl süren İngiltere Kralı III. Charles'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi koyulmuştu. Kral Charles'ın kanser tedavisinden sonra gelişen yan etkiler sebebiyle edeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Buckingham Sarayı'ndan açıklama gecikmedi.
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Annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından 2022 yılında, 73 yaşında tahta çıkan Kral III. Charles, geçtiğimiz aylarda kanser teşhisiyle gündeme oturmuştu.
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Tedavi sonrası yaşadığı yan etkiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kral Charles'ın son durumuyla ilgili Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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