onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İngiltere Kralı Charles, Kanser Tedavisindeki Yan Etkiler Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı

İngiltere Kralı Charles, Kanser Tedavisindeki Yan Etkiler Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.03.2025 - 00:59

Tahta çıkması tam 70 yıl süren İngiltere Kralı III. Charles'a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi koyulmuştu. Kral Charles'ın kanser tedavisinden sonra gelişen yan etkiler sebebiyle edeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Buckingham Sarayı'ndan açıklama gecikmedi.

Kaynak: https://nypost.com/2025/03/27/world-n...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından 2022 yılında, 73 yaşında tahta çıkan Kral III. Charles, geçtiğimiz aylarda kanser teşhisiyle gündeme oturmuştu.

Annesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından 2022 yılında, 73 yaşında tahta çıkan Kral III. Charles, geçtiğimiz aylarda kanser teşhisiyle gündeme oturmuştu.

Tahtta henüz yalnızca birkaç yılını doldurmuşken birkaç ay önce prostat ameliyatı olan ve hemen akabinde kanser teşhisi koyulan Kral Charles, zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Geçtiğimiz dakikalarda yabancı basında bir son dakika haberiyle Kral Charles'ın hastaneye kaldırıldığı bilgisi geçildi.

Tedavi sonrası yaşadığı yan etkiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kral Charles'ın son durumuyla ilgili Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi.

Tedavi sonrası yaşadığı yan etkiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Kral Charles'ın son durumuyla ilgili Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Kral Charles’ın sabah saatlerinde “geçici yan etkiler” sebebiyle gözlem amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Tedavi sürecinde yaşanan bu durumun kontrol altında olduğu, Kral’ın aynı gün içerisinde Clarence House’daki konutuna döndüğünün de altı çizildi. 

Saray kaynakları, bu gelişmenin ardından 76 yaşındaki hükümdarın Cuma günü için planlanan tüm etkinliklerinin iptal edildiğini ve programının yeniden düzenleneceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, Kral’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı hareket edildiği vurgulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın