"Şu Çocukları Bi' Salın": Panik Atak Geçirdiğini Söyleyen İrem Derici'den Bayram Öncesi Ricası!
"Şu Çocukları Bi' Salın": Panik Atak Geçirdiğini Söyleyen İrem Derici'den Bayram Öncesi Ricası!
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde sürdürülen protesto ve yürüyüşlerde toplam 1879 kişi gözaltına alınmış, 260 vatandaş da tutuklanmıştı.
260 vatandaşın içinde gençlerin de olduğu öğrenildiğinde birçok ünlü isimden tepki yükselmiş, 'Çocukları serbest bırakın' çağrısı geldi. Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi. Sürekli panik atak ve anksiyete krizi geçirdiğini söyleyen Derici, 'bayram öncesi' ricasında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yalnızca Türkiye değil dünya basınının da gündemine oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konu gençlerin tutuklanması olunca kendini tutamayan İrem Derici, yaşanan sebebiyle sürekli panik atak ve anksiyete krizleri geçirdiğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın