"Şu Çocukları Bi' Salın": Panik Atak Geçirdiğini Söyleyen İrem Derici'den Bayram Öncesi Ricası!

Tutukluluk kararı sonrası ülke genelinde protestolar ve yürüyüşler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan eylemlerde 1879 kişinin gözaltına alındığı, 260'ının da tutuklandığı bilgisi verilmişti.

260 kişi içinde birçok gencecik vatandaşın olduğu ortaya çıktığında ise bir isyan da sırf protestolara katıldığı için tutuklanan gençler adına yükselmişti.

Birçok ünlü isim, yaşananlara tepkisini net bir dille ortaya koyarken olan bitene sinirini farklı bir şekilde dile getirmeye karar veren İrem Derici, doğum günü için çektiği videoyu yüklemeyince epey bir sinirlenmişti. Çıkışı da kimileri tarafından tuhaf karşılanmıştı.