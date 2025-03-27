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"Şu Çocukları Bi' Salın": Panik Atak Geçirdiğini Söyleyen İrem Derici'den Bayram Öncesi Ricası!

"Şu Çocukları Bi' Salın": Panik Atak Geçirdiğini Söyleyen İrem Derici'den Bayram Öncesi Ricası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.03.2025 - 00:13

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde sürdürülen protesto ve yürüyüşlerde toplam 1879 kişi gözaltına alınmış, 260 vatandaş da tutuklanmıştı. 

260 vatandaşın içinde gençlerin de olduğu öğrenildiğinde birçok ünlü isimden tepki yükselmiş, 'Çocukları serbest bırakın' çağrısı geldi. Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi. Sürekli panik atak ve anksiyete krizi geçirdiğini söyleyen Derici, 'bayram öncesi' ricasında bulundu.

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19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yalnızca Türkiye değil dünya basınının da gündemine oturdu.

19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yalnızca Türkiye değil dünya basınının da gündemine oturdu.

Tutukluluk kararı sonrası ülke genelinde protestolar ve yürüyüşler devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan eylemlerde 1879 kişinin gözaltına alındığı, 260'ının da tutuklandığı bilgisi verilmişti. 

260 kişi içinde birçok gencecik vatandaşın olduğu ortaya çıktığında ise bir isyan da sırf protestolara katıldığı için tutuklanan gençler adına yükselmişti. 

Birçok ünlü isim, yaşananlara tepkisini net bir dille ortaya koyarken olan bitene sinirini farklı bir şekilde dile getirmeye karar veren İrem Derici, doğum günü için çektiği videoyu yüklemeyince epey bir sinirlenmişti. Çıkışı da kimileri tarafından tuhaf karşılanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konu gençlerin tutuklanması olunca kendini tutamayan İrem Derici, yaşanan sebebiyle sürekli panik atak ve anksiyete krizleri geçirdiğini söyledi.

Konu gençlerin tutuklanması olunca kendini tutamayan İrem Derici, yaşanan sebebiyle sürekli panik atak ve anksiyete krizleri geçirdiğini söyledi.

Uyuyamadığını dile getiren İrem Derici, tutuklanan gençler için bir de bayram öncesi ricasında bulundu. 

'Allah rızası için şu çocukları da bi' salın bayram öncesi, uyku uyuyamıyorum. Sürekli panik atak, anksiyete krizleri, hiç hak etmiyoruz tüm bunları. Hiç!' diyerek isyan etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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