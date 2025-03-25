Gündem Yüzünden Dans Videosunu Paylaşamayınca Sinirlenen İrem Derici'den Tuhaf Çıkış
Gündem Yüzünden Dans Videosunu Paylaşamayınca Sinirlenen İrem Derici'den Tuhaf Çıkış
Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana yaşadığı tutuklanma sürecine birçok ünlü isim tepkisini net bir şekilde gösterdi.
Yaşananlara sinirli olduğunun altını çizen İrem Derici de üstü kapalı olsa da tepki veren isimler arasındaydı. Geçtiğimiz saatlerde ise ilk kez hislerini kelimelere döktü. Doğum gününde sevgilisinin hazırladığı koreografiyle çektikleri videoyu gündemin yoğunluğu sebebiyle paylaşamadığı için sinirlenen İrem Derici'den tuhaf bir çıkış geldi.
Buyurun, detayları beraber görelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, ülke gündemini derinden sarstı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Mart'tan bu yana ülkede yaşananlara tepkili olduğunu ima edecek paylaşımlarda bulunan İrem Derici, konuyla ilgili herhangi bir direkt açıklamada bulunmamıştı.
"Bombok bi dönemden geçtiğimiz için o gün çekip paylaşmak asla içimizden gelmedi" diyen Derici sözlerine;
Hızını alamayan İrem Derici X hesabından da bir paylaşımda bulundu. İnanılmaz bıktığını belirten İrem Derici,
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın