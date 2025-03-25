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Gündem Yüzünden Dans Videosunu Paylaşamayınca Sinirlenen İrem Derici'den Tuhaf Çıkış

Gündem Yüzünden Dans Videosunu Paylaşamayınca Sinirlenen İrem Derici'den Tuhaf Çıkış

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.03.2025 - 12:39

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana yaşadığı tutuklanma sürecine birçok ünlü isim tepkisini net bir şekilde gösterdi. 

Yaşananlara sinirli olduğunun altını çizen İrem Derici de üstü kapalı olsa da tepki veren isimler arasındaydı. Geçtiğimiz saatlerde ise ilk kez hislerini kelimelere döktü. Doğum gününde sevgilisinin hazırladığı koreografiyle çektikleri videoyu gündemin yoğunluğu sebebiyle paylaşamadığı için sinirlenen İrem Derici'den tuhaf bir çıkış geldi. 

Buyurun, detayları beraber görelim.

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"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, ülke gündemini derinden sarstı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, ülke gündemini derinden sarstı.

Günlerdir yaşadığımız olaylar silsilesi karşısında ülkenin dört bir yanında protestolar yapılırken, sosyal medya ayrı ülke basını ve dünya basını ayrı çalkalandı. 

Birçok ünlü isim de İmamoğlu sürecine tepkisini gösterdi. Kimi 23 Mart CHP cumhurbaşkanı adayı ön seçiminin yapıldığı gün sandıktaydı, kimi sosyal medya paylaşımları aracılığıyla konuştu, kimi Özel'in çağrısını takip edip boykota çağırdı.

Yaşananlarla ilgili çok vokal olmamayı hatta hiç konuşmamayı tercih edenler de oldu tabii ki.

19 Mart'tan bu yana ülkede yaşananlara tepkili olduğunu ima edecek paylaşımlarda bulunan İrem Derici, konuyla ilgili herhangi bir direkt açıklamada bulunmamıştı.

19 Mart'tan bu yana ülkede yaşananlara tepkili olduğunu ima edecek paylaşımlarda bulunan İrem Derici, konuyla ilgili herhangi bir direkt açıklamada bulunmamıştı.

Son birkaç aydır Melih Kunukçu'yla yaşadığı aşkla konuştuğumuz İrem Derici, sevgilisinin doğum gününde kendisi için hazırladığı koreografiyle çektiği dans videosunu gündem yoğunluğu sebebiyle paylaşamayınca sinirlendiğini ifade ettiği bir paylaşımda bulundu.

"Bombok bi dönemden geçtiğimiz için o gün çekip paylaşmak asla içimizden gelmedi" diyen Derici sözlerine;

"Bombok bi dönemden geçtiğimiz için o gün çekip paylaşmak asla içimizden gelmedi" diyen Derici sözlerine;

'Ben yarın o içimde kalan doğum günü dans videomuzu paylaşacağım. ÇÜNKÜ BENİM NEŞEMİ KİMSENİN ÇALMAYA HAKKI YOK. Heba oldu gençliğimiz ama yeter. Yarın ölebilirim, maksimum 2 seneye ölüm yıldönümümde fotoğrafımı paylaşırsınız, sonra nasıl. O yüzden her gününü son günüm gibi yaşayıp kendime nitelikli mutluluklar edineceğim. Bıktım! Yeter kavga, gürültü, tantana' 

diyerek devam etti.

Hızını alamayan İrem Derici X hesabından da bir paylaşımda bulundu. İnanılmaz bıktığını belirten İrem Derici,

Hızını alamayan İrem Derici X hesabından da bir paylaşımda bulundu. İnanılmaz bıktığını belirten İrem Derici,
twitter.com

'Ya her şeye inat o kadar güzel yaşayacağım ki! Oturun izleyin, çekirdekler benden. Naş!' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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