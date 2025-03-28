İlk Paylaşım Geldi: Hollywood Yıldızı Megan Fox 4'üncü Çocuğunu Kucağına Aldı

Megan Fox’tan müjdeli haber geldi! Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olan 38 yaşındaki Fox, dördüncü kez anne oldu. Geçtiğimiz yıl bir düşük yaşayan ünlü oyuncu, zorlu sürecin ardından yeniden anne olmanın sevincini yaşıyor. Machine Gun Kelly ile olan inişli çıkışlı ilişkisini kızlarıyla taçlandıran Fox’un doğum sonrası ilk haberi ise Kelly’den geldi.

Ünlü rapçi, minik kızının elini tutarken çekilen siyah-beyaz duygusal bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. Çiftin ilk ortak çocuğu olan bu küçük mucize hayranlarından büyük ilgi gördü.

Gelin detaylara birlikte bakalım.