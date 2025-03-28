İlk Paylaşım Geldi: Hollywood Yıldızı Megan Fox 4'üncü Çocuğunu Kucağına Aldı
İlk Paylaşım Geldi: Hollywood Yıldızı Megan Fox 4'üncü Çocuğunu Kucağına Aldı
Megan Fox’tan müjdeli haber geldi! Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olan 38 yaşındaki Fox, dördüncü kez anne oldu. Geçtiğimiz yıl bir düşük yaşayan ünlü oyuncu, zorlu sürecin ardından yeniden anne olmanın sevincini yaşıyor. Machine Gun Kelly ile olan inişli çıkışlı ilişkisini kızlarıyla taçlandıran Fox’un doğum sonrası ilk haberi ise Kelly’den geldi.
Ünlü rapçi, minik kızının elini tutarken çekilen siyah-beyaz duygusal bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. Çiftin ilk ortak çocuğu olan bu küçük mucize hayranlarından büyük ilgi gördü.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Amerikan sinemasının kuşkusuz en çarpıcı yüzlerinden biri olan Megan Fox, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.
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İlk evliliğini 2010 yılında oyuncu Brian Austin Green ile yapan Fox’un bu birliktelikten üç çocuğu bulunuyor.
Geçtiğimiz kasım ayında hamile olduğunu duyurdu ve büyüyen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak “Aslında hiçbir şey asla gerçekten kaybolmaz… Hoş geldin” notunu düştü.
Siyah-beyaz bir videoyla minik kızlarının elini tuttuğu anı ölümsüzleştiren Kelly, “Sonunda burada! Küçük gök tohumumuz” sözleriyle duygularını ifade etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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