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İlk Paylaşım Geldi: Hollywood Yıldızı Megan Fox 4'üncü Çocuğunu Kucağına Aldı

İlk Paylaşım Geldi: Hollywood Yıldızı Megan Fox 4'üncü Çocuğunu Kucağına Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 09:45

Megan Fox’tan müjdeli haber geldi! Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olan 38 yaşındaki Fox, dördüncü kez anne oldu. Geçtiğimiz yıl bir düşük yaşayan ünlü oyuncu, zorlu sürecin ardından yeniden anne olmanın sevincini yaşıyor. Machine Gun Kelly ile olan inişli çıkışlı ilişkisini kızlarıyla taçlandıran Fox’un doğum sonrası ilk haberi ise Kelly’den geldi. 

Ünlü rapçi, minik kızının elini tutarken çekilen siyah-beyaz duygusal bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, baba olmanın heyecanını takipçileriyle paylaştı. Çiftin ilk ortak çocuğu olan bu küçük mucize hayranlarından büyük ilgi gördü.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Amerikan sinemasının kuşkusuz en çarpıcı yüzlerinden biri olan Megan Fox, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Amerikan sinemasının kuşkusuz en çarpıcı yüzlerinden biri olan Megan Fox, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

“Transformers” serisiyle uluslararası şöhrete kavuşan, “Jennifer’s Body” ve “Teenage Mutant Ninja Turtles” gibi yapımlarla büyük beğeni toplayan Fox, güzelliğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

İlk evliliğini 2010 yılında oyuncu Brian Austin Green ile yapan Fox’un bu birliktelikten üç çocuğu bulunuyor.

İlk evliliğini 2010 yılında oyuncu Brian Austin Green ile yapan Fox’un bu birliktelikten üç çocuğu bulunuyor.

12, 10 ve 8 yaşlarında üç çocuğu annesi olan Fox, 2020 yılında Green ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kalbini müzik dünyasının asi yıldızı Machine Gun Kelly’ye kaptırdı. 

İkilinin bir film setinde tanışarak başlayan ilişkisi, kısa sürede Hollywood’un en çok konuşulan aşk hikâyelerinden biri haline geldi.

Ocak 2022’de nişanlanan çift, zaman zaman ayrılık ve barış haberleriyle magazin gündeminde yer aldı. Fox, bu ilişki sırasında bir kez düşük yaparak oldukça zor bir süreçten geçti. Ancak pes etmedi.

Geçtiğimiz kasım ayında hamile olduğunu duyurdu ve büyüyen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak “Aslında hiçbir şey asla gerçekten kaybolmaz… Hoş geldin” notunu düştü.

Geçtiğimiz kasım ayında hamile olduğunu duyurdu ve büyüyen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak “Aslında hiçbir şey asla gerçekten kaybolmaz… Hoş geldin” notunu düştü.

Ve beklenen an sonunda geldi! 38 yaşındaki Fox, dördüncü çocuğunu kucağına aldı. Bu kez ilk paylaşımı o değil, eşi Machine Gun Kelly yaptı.

Siyah-beyaz bir videoyla minik kızlarının elini tuttuğu anı ölümsüzleştiren Kelly, “Sonunda burada! Küçük gök tohumumuz” sözleriyle duygularını ifade etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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