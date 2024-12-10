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Prof. Dr. Orhan Ekren İngiltere'de Kayboldu: 2 Haftadır Haber Alınamıyor

Prof. Dr. Orhan Ekren İngiltere'de Kayboldu: 2 Haftadır Haber Alınamıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.12.2024 - 07:26

Cranfield Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu açıklandı. İngiliz güvenlik güçleri ve Londra Konsolosluğu, Ekren'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ''Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz'' dedi.

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İngiltere'de kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 2 haftadır haber alınamıyor.

İngiltere'de kaybolan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 2 haftadır haber alınamıyor.

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yazılı bir açıklama yaparak Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamadığını duyurdu.

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yazılı bir açıklama yaparak Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamadığını duyurdu.

Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Açıklamada, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin değerli üyelerinden biri olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım 2024 tarihinden bu yana haber alınamamaktadır. Bu üzücü durumla ilgili olarak, İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdüğü ve Londra Konsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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