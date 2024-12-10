Prof. Dr. Orhan Ekren İngiltere'de Kayboldu: 2 Haftadır Haber Alınamıyor

Cranfield Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren, 26 Kasım'dan bu yana İngiltere'de kayıp olduğu açıklandı. İngiliz güvenlik güçleri ve Londra Konsolosluğu, Ekren'i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ''Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz'' dedi.