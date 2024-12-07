Şarkıcı Yalın'ın Kuzeni Çıkmıştı! Selin'in Ölümünde Yeni Gelişme: İntihar mı Cinayet mi Sorusu Yanıtlandı

Şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıkan Selin Yalın, geçtiğimiz nisan ayında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Selin'in ölümüne ilişkin geride cevapsız sorular kaldı. Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturmada, 'intihar mı cinayet mi' sorusu sonunda yanıtlandı. Sabah gazetesinden Aruz Kaya'nın haberine göre, Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığına ikkat çekerken savcılık da, 'Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir' dedi.