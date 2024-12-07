Şarkıcı Yalın'ın Kuzeni Çıkmıştı! Selin'in Ölümünde Yeni Gelişme: İntihar mı Cinayet mi Sorusu Yanıtlandı
Şarkıcı Yalın'ın Kuzeni Çıkmıştı! Selin'in Ölümünde Yeni Gelişme: İntihar mı Cinayet mi Sorusu Yanıtlandı
Şarkıcı Yalın'ın kuzeni olduğu ortaya çıkan Selin Yalın, geçtiğimiz nisan ayında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Selin'in ölümüne ilişkin geride cevapsız sorular kaldı. Olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturmada, 'intihar mı cinayet mi' sorusu sonunda yanıtlandı. Sabah gazetesinden Aruz Kaya'nın haberine göre, Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığına ikkat çekerken savcılık da, 'Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir' dedi.
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Selin Yalın, müteahhit sevgilisi 48 yaşındaki Ömer Öktem ile birlikteyken kafasına aldığı bir kurşunla yaşamını yitirdi.
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Olay sonrası tutuklanan Ömer Öktem, silahı oturdukları alanın yanına bırakmak isterken birden ateş aldığını ve kaza olduğunu iddia etti. Selin Yalın'ın ölümünün aydınlatılması için başlatılan soruşturmada Ömer Öktem'in ifadesini Adli Tıp Kurumu raporu çürüttü.
Müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ömer Öktem, ''Sehpa üzerinde silahım vardı. Silahı alıp şarjörü çıkardım. Mermileri koltuğun üstüne attım. Silahı sehpanın üzerine bırakıp 'Artık ne yapabilirsin' dedim. Silahı eline alıp kafasına dayadı. Engel olmaya çalışırken bir anda silah ateş aldı" dedi. Ambulans yerine ailesini aramasına ilişkin soruya ise "Şoka girdim. İlk olarak ambulansı aramama sebebim öldüğünden emin olmuş olmamdır" diyerek yanıt verdi.
Yalın'ın elinde silah bulunmasıyla ilgili konuşan Öktem, "Olaydan sonra ben de intihar etmek istedim, beceremedim. Silahı selinin elinin üzerine bıraktım, eline tutuşturmadım. Selin sürekli kriminal diziler izlerdi. Babasından kalan kurusıkı tabancası vardı. Silah kullanmayı biliyordu" diyerek kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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