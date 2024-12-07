onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3,5 Milyon Liralık Soygun: Şilili Escobar Yakalandı

3,5 Milyon Liralık Soygun: Şilili Escobar Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.12.2024 - 13:55

İstanbul'da akılalmaz soygun yaşandı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Şili uyruklu Franco Antonio Escobar, İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un evine demir parmaklıklara tırmanarak girdi. Kasadan toplam 3,5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çalan Şilili Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin yakalanması için ekipler, 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şüpheli ile birlikte İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları bulundu.

Şüpheli ile birlikte İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 63 yaşınaki İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, 13 Kasım günü ailesiyle birlikte Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme'deki evinden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 63 yaşınaki İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, 13 Kasım günü ailesiyle birlikte Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme'deki evinden çıktı.

Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, evdeki kasayı boşalttı.

Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, evdeki kasayı boşalttı.

Kasadaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Kasadaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin hırsızlık yaptığı evden çıkıp İETT otobüsüne bindiği görüldü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin hırsızlık yaptığı evden çıkıp İETT otobüsüne bindiği görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan 28 yaşındaki Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. olduğunu tespit etti.

54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan 28 yaşındaki Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Harekete geçen ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli ile birlikte İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları bulundu. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

Şüpheli ile birlikte İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları bulundu. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın