3,5 Milyon Liralık Soygun: Şilili Escobar Yakalandı
3,5 Milyon Liralık Soygun: Şilili Escobar Yakalandı
İstanbul'da akılalmaz soygun yaşandı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Şili uyruklu Franco Antonio Escobar, İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un evine demir parmaklıklara tırmanarak girdi. Kasadan toplam 3,5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çalan Şilili Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin yakalanması için ekipler, 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına aldı.
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Şüpheli ile birlikte İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 63 yaşınaki İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, 13 Kasım günü ailesiyle birlikte Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme'deki evinden çıktı.
Evde kimsenin olmadığını fırsat bilen hırsız, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, evdeki kasayı boşalttı.
Kasadaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin hırsızlık yaptığı evden çıkıp İETT otobüsüne bindiği görüldü.
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54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan 28 yaşındaki Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. olduğunu tespit etti.
Harekete geçen ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli ile birlikte İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları bulundu. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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