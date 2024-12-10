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Şehit Olmadan Bir Gün Önce Çekilen Görüntüleri Ortaya Çıktı: Doğum Günü Görüntüleri Yürek Burktu

Şehit Olmadan Bir Gün Önce Çekilen Görüntüleri Ortaya Çıktı: Doğum Günü Görüntüleri Yürek Burktu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.12.2024 - 13:46

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, doğum günü görüntüleri yürekleri yaktı. Isparta’da düşen helikopterde şehit olan 25 yaşındaki Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı.

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Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu.

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin eğitim sırasında düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu.

Kazada şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Talha Nergiz'in bayrağa sarılı tabutları, saat 08.30'da Isparta Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp, ambulans ve cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde havalimanına getirildi. Şehitlerin bayrağa sarılı tabutları, askerlerin omuzunda uçaklara konulup memleketlerine uğurlandı.

Kazada şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Tunahan Dağlı, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek, Astsubay Çavuş Talha Nergiz'in bayrağa sarılı tabutları, saat 08.30'da Isparta Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp, ambulans ve cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde havalimanına getirildi. Şehitlerin bayrağa sarılı tabutları, askerlerin omuzunda uçaklara konulup memleketlerine uğurlandı.

Şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.

Şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri yaktı. Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri yaktı. Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
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İşte o görüntüler:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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