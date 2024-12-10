Ehliyette Yeni Dönem Başlıyor! Ehliyet Alma Yaşı Düşürüldü: Yaş Sınırı 2 Yıl Aşağı Çekildi
Ehliyette Yeni Dönem Başlıyor! Ehliyet Alma Yaşı Düşürüldü: Yaş Sınırı 2 Yıl Aşağı Çekildi
Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyet kurallarında yeni düzenlemeye gidildi. Yaş sınırı düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, M, A1 ve B1 ehliyet sınıflarında 18 olan yaş sınırı 16'ya düşürüldü, D sınıfı ehliyetlerde ise 24 yaş sınırı belirlendi.
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Ehliyette yeni dönem başlıyor.
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Artık, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya çekildi. Böylece 16 yaşını dolduran gençler, motorlu bisiklet, 125 cc motosiklet ve dört tekerlekli motosiklet gibi araçları kullanmak için ehliyet alabilecek. Ayrıca, D sınıfı ehliyetlerin yaşı ise 26'dan 24'e indirildi.
Diğer ehliyet sınıflarında ise 18 yaş sınırı uygulanmaya devam ediyor. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlenirken, A sınıfı ehliyeti için bu yaş sınırı 20'ye çıkarıldı. D1 ve D1E sınıflarında ise 21 yaş şartı aranıyor. DE sınıfı ehliyeti içinse yaş sınırı 24 olarak kalmaya devam ediyor.
65 yaşını dolduran sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için 3 yıl yerine 5 yılda bir sağlık raporu almaları gerekecek. Ancak 80 yaşını geçen sürücüler için sağlık kontrolleri 2 yılda bir yapılacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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