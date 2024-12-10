Ehliyette Yeni Dönem Başlıyor! Ehliyet Alma Yaşı Düşürüldü: Yaş Sınırı 2 Yıl Aşağı Çekildi

Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyet kurallarında yeni düzenlemeye gidildi. Yaş sınırı düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, M, A1 ve B1 ehliyet sınıflarında 18 olan yaş sınırı 16'ya düşürüldü, D sınıfı ehliyetlerde ise 24 yaş sınırı belirlendi.