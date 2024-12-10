AFAD Duyurdu: Çanakkale'de Peş Peşe Üç Deprem
AFAD Duyurdu: Çanakkale'de Peş Peşe Üç Deprem
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AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.95 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu.
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Aynı yer gece geç saatlerde iki kez sallandı. Sabah saatlerinde bir kez daha sallanmasıyla Çanakkale'de peş peşe üç deprem oldu.
İşte AFAD'ın paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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