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AFAD Duyurdu: Çanakkale'de Peş Peşe Üç Deprem

AFAD Duyurdu: Çanakkale'de Peş Peşe Üç Deprem

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.12.2024 - 08:47

 AFAD, ilk verileri internet sitesinden açıkladı. Çanakkale'de peş peşe üç deprem oldu.

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AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.95 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu.

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.95 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Aynı yer gece geç saatlerde iki kez sallandı. Sabah saatlerinde bir kez daha sallanmasıyla Çanakkale'de peş peşe üç deprem oldu.

Aynı yer gece geç saatlerde iki kez sallandı. Sabah saatlerinde bir kez daha sallanmasıyla Çanakkale'de peş peşe üç deprem oldu.

İşte AFAD'ın paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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