Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı Binlerce Personel Alacak
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Sağlık Bakanlığı Binlerce Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir karar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
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Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
Bu kapsamda, 22 bin 983 uzman tabip ve 3 bin 652 tabip istihdam edilecek. 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri alınacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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