Boğaz'ın Gözdesi Feyyaz Tokar Yalısı, Satışa Çıkarıldı: Yalı İçin 45 Milyon Dolar İsteniyor
Boğaz'ın Gözdesi Feyyaz Tokar Yalısı, Satışa Çıkarıldı: Yalı İçin 45 Milyon Dolar İsteniyor
İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından biri olan Beykoz’daki Feyyaz Tokar Yalısı, satışa çıkarıldı. Yalı için 45 milyon dolar isteniyor. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, yeni sahibinin ABD merkezli Chobani yoğurtlarının sahibi Hamdi Ulukaya olacağı iddia edildi.
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Boğaz’ın gözdesi Feyyaz Tokar Yalısı satılıyor.
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2012 yılında finans dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara satın alınan yalı, bir dönem ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından da kiralanmıştı.
Beykoz’da bulunan Feyyaz Tokar Yalısı, bir kez daha satışa çıktı.
2024 başında satın alma opsiyonuyla aylık 120 bin dolara kiraladığı yalı için bir yıllık kira bedelini peşin ödeyen Ulukaya, artık bu tarihi yapının yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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