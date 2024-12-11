onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Muğla Datça'da Korkutan Deprem

Muğla Datça'da Korkutan Deprem

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.12.2024 - 08:00

Muğla Datça'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem yerin 9.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın