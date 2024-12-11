Ölüm Nedeni Belli Olmuştu: Rojin'in Arama Geçmişi Ortaya Çıktı

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli olmuştu. Rojin Kabaiş'in arama geçmişi de ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aratmaların olduğu tespit edildi.