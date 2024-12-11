Ölüm Nedeni Belli Olmuştu: Rojin'in Arama Geçmişi Ortaya Çıktı
Ölüm Nedeni Belli Olmuştu: Rojin'in Arama Geçmişi Ortaya Çıktı
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli olmuştu. Rojin Kabaiş'in arama geçmişi de ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aratmaların olduğu tespit edildi.
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İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rojin'in iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli bir durum tespit edilmediğini ve kesin ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurttan akşam yemeğini yedikten sonra dışarıya çıktı ve bir daha haber alınamadı. Başlatılan arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin’in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan tam 24 kilometre uzaklıkta bulundu.
Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için 280 kişilik özel ekip kuruldu.
Rojin'in cep telefonunda yapılan incelemede kaybolduğu gün, 'otopsi nedir', 'cesetler nerede yıkanır', 'cennet nasıl bir yerdir', 'cennet ile ilgili ayetler nelerdir', 'ölen birinin bankadaki parası nasıl çekilir', 'kulak ameliyatı sonrası stres', 'stresle nasıl başa çıkılır' gibi internet aratmaların olduğu tespit edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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