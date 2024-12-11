Fatih'te Metruk Bina Çöktü! 3 Bina Boşaltıldı: Sahibi Şarkıcı Gökhan Özoğuz Çıktı
Fatih'te Metruk Bina Çöktü! 3 Bina Boşaltıldı: Sahibi Şarkıcı Gökhan Özoğuz Çıktı
İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Bunun üzerine çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökmenin yaşandığı binanın Athena Gökhan olarak tanınan şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.
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Olay, Fatih Balat Mahallesi Atgeçmez Sokak'ta saat 22.40 sıralarında meydana geldi.
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3 katlı metruk binada kısmi çökme yaşandı. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı.
Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
Çökmenin yaşandığı 3 katlı binanın şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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