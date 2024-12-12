La Nina İçin Uyarı Geldi: Son 60 Yılın En Soğuk Kışı Kapıda
La Nina İçin Uyarı Geldi: Son 60 Yılın En Soğuk Kışı Kapıda
La Nina için bir uyarı daha geldi. Son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olacağı konuşulurken La Nina için Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) uyarı geldi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarına dikkat çekti.
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında hava olayları tahminlerine ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
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Raporda, La Nina şartlarına geçiş olasılığının yüzde 55 olduğu açıklandı. Sıcaklık artışına neden olan El Nino ve La Nina hava olaylarına ilişkin mevsimsel tahminler ve bunların küresel iklim modelleri üzerindeki etkilerinin, erken uyarılar ve erken eylemler için önemli bir araç olduğu da kaydedildi.
Raporda görüşleri yer alan WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "2024 yılı El Nino hava olayı ile başladı ve kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda ilerliyor. La Nina olayı ortaya çıksa dahi kısa vadeli soğutma etkisi atmosferdeki rekor seviyedeki ısıyı hapseden sera gazlarının ısınma etkisini dengelemek için yetersiz kalacak" dedi.
Son olarak Saulo, rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarına dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2024 yılının başından itibaren mayıs dışındaki bütün aylar, ortalamanın üzerine geçti. Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, onun arkasından soğuk bir dönem gelir ya da tam tersi. 2020'den sonra 2021 ve 2022'de çok nadir görülen bir olay oldu. 3 yıl boyunca çok kurak geçti. 2020'de yüzde 12, 2021'de yüzde 9 ve 2022'de yüzde 12 eksik yağış yağdı. Doğa, o 3 yıllık açığı Süper El Nino ile kapatmaya çalıştı. Dubai'de, Sahra'da, Brezilya'da, Avrupa'da seller oldu. Verilere göre öyle gözüküyor. Son 50-60 yılın son soğuk zamanlarından biri olacağını düşünüyorum" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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