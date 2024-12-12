La Nina İçin Uyarı Geldi: Son 60 Yılın En Soğuk Kışı Kapıda

La Nina için bir uyarı daha geldi. Son 50-60 yılın en soğuk zamanlarından biri olacağı konuşulurken La Nina için Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) uyarı geldi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, rekor yağışlar ve seller de dahil olağanüstü bir dizi hava olayına tanık olduklarına dikkat çekti.