SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Emekli ve Memurlara Yapılacak Zammı Açıkladı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Emekli ve Memurlara Yapılacak Zammı Açıkladı
Milyonlarca emekli ve memur zam haberini heyecanla bekliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli ve memurlara yapılacak zammı açıkladı. 'Maalesef' diyerek kötü haberi açıklayan İsa Karakaş, memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük zam alabileceğine dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'ne konuşan İsa Karakaş, en düşük emekli maaşının 15 bin lira olacağını söyledi.
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Kulisler, maaşlara yapılacak zamlar nedeniyle hareketlendi. Emekli ve memurun gözü kulağı ocak ayında yapılacak zamda.
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Milyonlar asgari ücret zammına kilitlenmişken uzmanlardan tek tek tahminler gelmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur maaşlarına beklenenin altında bir artış olacağına dikkat çekti.
Banka ve oda sandıklarının mensuplarının da bu zamdan faydalanacağını dile getiren İsa Karakaş, memur ve memur emeklileri için durumun daha kötü olduğunu belirtti. Karakaş, toplu sözleşme gereği memurlara ve emeklilerine yapılacak zammın yüzde 11-12 civarında kalacağını, bu nedenle memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük bir artış alacağını duyurdu.
En düşük emekli maaşının 15.000 liraya kadar yükseleceğini ifade eden Karakaş, 15.000 liranın üzerine çıkılmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Karakaş, kök maaşı yüksek olanlarla düşük olanların aynı zam oranı alacağına da dikkat çekti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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