SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Emekli ve Memurlara Yapılacak Zammı Açıkladı

Milyonlarca emekli ve memur zam haberini heyecanla bekliyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli ve memurlara yapılacak zammı açıkladı. 'Maalesef' diyerek kötü haberi açıklayan İsa Karakaş, memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha düşük zam alabileceğine dikkat çekti. Türkiye Gazetesi'ne konuşan İsa Karakaş, en düşük emekli maaşının 15 bin lira olacağını söyledi.