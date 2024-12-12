Uçak Yolcularına İyi Haber: O Yasak Yakında Kalkacak

Uçak yolcularına iyi haber geldi. Uçağa binecek yolcuların uyması gereken kurallar var. Bu kurallar arasında öyle bir madde var ki birçok yolcuyu zor duruma sokuyor. IATA Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini açıkladı.