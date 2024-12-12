Uçak Yolcularına İyi Haber: O Yasak Yakında Kalkacak
Uçak Yolcularına İyi Haber: O Yasak Yakında Kalkacak
Uçak yolcularına iyi haber geldi. Uçağa binecek yolcuların uyması gereken kurallar var. Bu kurallar arasında öyle bir madde var ki birçok yolcuyu zor duruma sokuyor. IATA Başkanı Willie Walsh, uçaklara patlayıcı madde sokulmasının önüne geçmek için sıvı maddelere 2006'da getirilen yasağın kalkabileceğini açıkladı.
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Uçaklarda sıvı madde taşıma kısıtlaması yakında kalkacak.
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Willie Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle, uçaklarda sıvı madde sınırlamasının gerekliliğinin sorgulandığını açıkladı. Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, ancak net zaman veremediğini belirtti.
Şu anki güvenlik uygulamalarına göre, uçağa binecek yolcular, el bagajlarında tek şişede boyutu 100 ml'yi geçen sıvıları taşıyamıyor ve güvenlik kontrolünden geçerken laptop, tablet gibi elektronik cihazlarını bagajlarından çıkarmak zorunda kalıyor. Bu da güvenlik kontrolünü yavaşlatıyor ve hem yolcuların, hem de personelin işini zorlaştırıyor.
Kısıtlamalar, 2006 yılının Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Uçuşlarda sıvı kısıtlaması uygulaması, İngiliz polisinin, İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden yedi uçakta içecek şişelerine gizlenen sıvı patlayıcıları infilak ettirmeye yönelik bir saldırı planını açığa çıkarmasından sonra başlamıştı. Ancak bu kurallar sadece İngiltere'deki havalimanlarında değil, Türkiye ve Avrupa Birliği de dahil dünya genelinde birçok ülkede uygulanıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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