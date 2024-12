Okuyunca “Buna da mı Zam?” Diyeceğiniz Haber: Market Poşetlerine Yüzde 360 Zam Geliyor İddiası

Gün geçmiyor ki yeni bir güne zam haberleriyle uyanmayalım… Üstelik her her gün adeta her kaleme gelen yeni zamlar artık hayat akışına dahil oldu, şaşırmamaya başladık. Şimdi ki haberimiz ise aslında “Buna da mı zam?!” dedirtecek türden. Unutulduğunu düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz, onlara da yeni yılda okkalı bir zam geliyor. Bahsettiğimiz şey nedir? Market poşetleri!

Türkiye gazetesinden Canan Eraslan’ın haberine göre 2025 yılında market poşetlerine zam gelecek. 2019 yılında ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satılan poşetlere yapılacak zam oranının yüzde 360 olması bekleniyor.

Kaynak