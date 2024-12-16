Okuyunca “Buna da mı Zam?” Diyeceğiniz Haber: Market Poşetlerine Yüzde 360 Zam Geliyor İddiası
Okuyunca “Buna da mı Zam?” Diyeceğiniz Haber: Market Poşetlerine Yüzde 360 Zam Geliyor İddiası
Gün geçmiyor ki yeni bir güne zam haberleriyle uyanmayalım… Üstelik her her gün adeta her kaleme gelen yeni zamlar artık hayat akışına dahil oldu, şaşırmamaya başladık. Şimdi ki haberimiz ise aslında “Buna da mı zam?!” dedirtecek türden. Unutulduğunu düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz, onlara da yeni yılda okkalı bir zam geliyor. Bahsettiğimiz şey nedir? Market poşetleri!
Türkiye gazetesinden Canan Eraslan’ın haberine göre 2025 yılında market poşetlerine zam gelecek. 2019 yılında ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satılan poşetlere yapılacak zam oranının yüzde 360 olması bekleniyor.
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1 Ocak 2019’da ücretli olan market poşetleri o günden bu yana 25 kuruştan satılıyor.
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Ancak 25 kuruştan satılan poşetlere yeni yılda zam bekleniyor. Türkiye gazetesinden Canan Eraslan bugünkü köşe yazısında zam oranını yazdı.
Marketler fiyatın artmasını istiyor.
Yüzde 360 zam!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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