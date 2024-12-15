Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'la İlgili Ahlak Dışı Paylaşım Yapan Kullanıcıya Tepkiler Büyüyor

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın Fenerbahçe taraftarlığını hepimiz yakından biliyoruz. Salonda da statta da takımını yalnız bırakmayan Yaz bugün de stattaydı. Maç öncesinde futbolcularla fotoğraf da çekilen Yaz'la ilgili yapılan paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı ahlak dışı bir yorum yazdı. Yorumu yepkiler sonra silip hesabı kapatsa da infial yaratan yorumun sahibinin bulunduğu iddia edildi.