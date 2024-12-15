Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'la İlgili Ahlak Dışı Paylaşım Yapan Kullanıcıya Tepkiler Büyüyor
Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'la İlgili Ahlak Dışı Paylaşım Yapan Kullanıcıya Tepkiler Büyüyor
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın Fenerbahçe taraftarlığını hepimiz yakından biliyoruz. Salonda da statta da takımını yalnız bırakmayan Yaz bugün de stattaydı. Maç öncesinde futbolcularla fotoğraf da çekilen Yaz'la ilgili yapılan paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı ahlak dışı bir yorum yazdı. Yorumu yepkiler sonra silip hesabı kapatsa da infial yaratan yorumun sahibinin bulunduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz birçok maçta olduğu gibi bugün de stattaki yerini aldı. Farklı olarak maç önü seremonisine de çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz Yıldırım'ın maç önünde Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmesi sosyal medyada haber oldu ve bir hesap tarafından da paylaşıldı.
Bu paylaşıma yapılan ahlak dışı yorum ise pes dedirtti. Yaz'ı hedef alan çirkin bir yoruma imza atan kullanıcı kısa süre sonra tepkilerden korkarak hesabını kapattı.
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, konuyla ilgili paylaşım yaparak suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
Paylaşımı yapan kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği iddia edilirken Fenerbahçe camiasının önde gelen avukatları da konuyla ilgili seferber oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın