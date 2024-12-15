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İskoçya'da Old Firm Derbisinin Kaderini Rıdvan Yılmaz Değiştirdi

İskoçya'da Old Firm Derbisinin Kaderini Rıdvan Yılmaz Değiştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 22:21

Celtic ve Rangers'ın rekabeti sıradan bir futbol rekabeti değil. İçinde İngiltere siyaseti ve mezhepler savaşının olduğu farklı bir hikayesi olan derbide bu gece tarihi bir kırılma yaşandı. Başrolde ise milli futbolcu Rıdvan Yılmaz vardı. Rangers'ta forma giyen Rıdvan kaçırdığı penaltıyla rekabette dengeleri değiştirdi. Celtic bir kupadan fazlasını kazandı.

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Celtic ve Rangers sadece bir maça değil, tarihsel bir düelloya çıkar her maçlarında. Katolik ve Protestanlık, Kraliçe'ye bağlılık ve bağımsızlık gibi birçok unsur derbide yaşanır.

Celtic ve Rangers sadece bir maça değil, tarihsel bir düelloya çıkar her maçlarında. Katolik ve Protestanlık, Kraliçe'ye bağlılık ve bağımsızlık gibi birçok unsur derbide yaşanır.

Bu iki takım bugüne dek 118'er kupaya sahipti. Yerel bazda en ciddi rekabet anlamına gelen bu sayıda eşitlik bugün bozuldu.

Bu iki takım bugüne dek 118'er kupaya sahipti. Yerel bazda en ciddi rekabet anlamına gelen bu sayıda eşitlik bugün bozuldu.

Kupada Celtic, Rangers'ı eşitliğin bozulmadığı maçta penaltılarla 5-4 yendi. Celtic'in penaltı kaçırmadığı maçta Rangers bir penaltı kaçırdı.

Kupada Celtic, Rangers'ı eşitliğin bozulmadığı maçta penaltılarla 5-4 yendi. Celtic'in penaltı kaçırmadığı maçta Rangers bir penaltı kaçırdı.

Penaltıyı kaçıran isim ise Rangers adına Rıdvan Yılmaz'dı. Rıdvan, oyuna uzatmalarda giren santrafor Dessers'in penaltıyı atmak istememesi üzerine listeye adını yazdırmıştı.

Penaltıyı kaçıran isim ise Rangers adına Rıdvan Yılmaz'dı. Rıdvan, oyuna uzatmalarda giren santrafor Dessers'in penaltıyı atmak istememesi üzerine listeye adını yazdırmıştı.

Rıdvan Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı Celtic'i ezeli rekabette 119-118 öne geçerdi ve rekabette tarihi bir gün yaşandı.

Rıdvan Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı Celtic'i ezeli rekabette 119-118 öne geçerdi ve rekabette tarihi bir gün yaşandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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