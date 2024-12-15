İskoçya'da Old Firm Derbisinin Kaderini Rıdvan Yılmaz Değiştirdi

Celtic ve Rangers'ın rekabeti sıradan bir futbol rekabeti değil. İçinde İngiltere siyaseti ve mezhepler savaşının olduğu farklı bir hikayesi olan derbide bu gece tarihi bir kırılma yaşandı. Başrolde ise milli futbolcu Rıdvan Yılmaz vardı. Rangers'ta forma giyen Rıdvan kaçırdığı penaltıyla rekabette dengeleri değiştirdi. Celtic bir kupadan fazlasını kazandı.