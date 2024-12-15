Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Dzeko'ya Kafa Atan Ba'yı Sahadan Dzeko Uğurladı
Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Dzeko'ya Kafa Atan Ba'yı Sahadan Dzeko Uğurladı
Fenerbahçe - Başakşehir maçının 45+1.dakikasında Ba, Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gördü. Dzeko'nun kaşı açılırken Ba'nın hareketi de tepki çekti. Bosna Hersekli yıldız Ba, VAR kontrolü sonrası kırmızı kart görürken yaptığı hareketle gündem oldu. Fenerbahçe on kişi rakibi karşısında zorluk yaşasa da üç puanı aldı.
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Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Başakşehir'i 3-1 yendi. Maça damgasını vuran ise Edin Dzeko'ya yapılan hareket oldu.
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Başakşehirli Ba'nın topsuz pozisyonda Dzeko'ya kafa atması sonrasında Dzeko'nun kaşı açıldı* ve yerde kaldı.
Edin Dzeko maçı başında sargıyla tamamladı ve maç sonu galibiyeti de çocuklarıyla kutladı. Ancak Dzeko'nun Ba'ya yaptığı hareket ise gündem oldu.
Edin Dzeko, VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gören Ba'yı el sallayarak sahadan çıkardı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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