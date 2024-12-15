Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Dzeko'ya Kafa Atan Ba'yı Sahadan Dzeko Uğurladı

Fenerbahçe - Başakşehir maçının 45+1.dakikasında Ba, Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gördü. Dzeko'nun kaşı açılırken Ba'nın hareketi de tepki çekti. Bosna Hersekli yıldız Ba, VAR kontrolü sonrası kırmızı kart görürken yaptığı hareketle gündem oldu. Fenerbahçe on kişi rakibi karşısında zorluk yaşasa da üç puanı aldı.