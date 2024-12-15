onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Dzeko'ya Kafa Atan Ba'yı Sahadan Dzeko Uğurladı

Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Dzeko'ya Kafa Atan Ba'yı Sahadan Dzeko Uğurladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 21:22

Fenerbahçe - Başakşehir maçının 45+1.dakikasında Ba, Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gördü. Dzeko'nun kaşı açılırken Ba'nın hareketi de tepki çekti. Bosna Hersekli yıldız Ba, VAR kontrolü sonrası kırmızı kart görürken yaptığı hareketle gündem oldu. Fenerbahçe on kişi rakibi karşısında zorluk yaşasa da üç puanı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Başakşehir'i 3-1 yendi. Maça damgasını vuran ise Edin Dzeko'ya yapılan hareket oldu.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle Başakşehir'i 3-1 yendi. Maça damgasını vuran ise Edin Dzeko'ya yapılan hareket oldu.

Başakşehirli Ba'nın topsuz pozisyonda Dzeko'ya kafa atması sonrasında Dzeko'nun kaşı açıldı* ve yerde kaldı.

Başakşehirli Ba'nın topsuz pozisyonda Dzeko'ya kafa atması sonrasında Dzeko'nun kaşı açıldı* ve yerde kaldı.

*Görüntü beIN Sport'tan alındı.

Edin Dzeko maçı başında sargıyla tamamladı ve maç sonu galibiyeti de çocuklarıyla kutladı. Ancak Dzeko'nun Ba'ya yaptığı hareket ise gündem oldu.

Edin Dzeko maçı başında sargıyla tamamladı ve maç sonu galibiyeti de çocuklarıyla kutladı. Ancak Dzeko'nun Ba'ya yaptığı hareket ise gündem oldu.

Edin Dzeko, VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gören Ba'yı el sallayarak sahadan çıkardı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın