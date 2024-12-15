Fenerbahçe Başakşehir Karşısında Hata Yapmadı, 3 Puanı 3 Golle Aldı

Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırladı. Beşiktaş ve Bİlbao maçlarından mutsuz ayrılan Fenerbahçe telafiye çıkmıştı. Başakşehir ise formda olması nedeniyle maça umutlu başladı. Dört golün olduğu maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe üç puanı golcüleriyle almayı başardı.