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Fenerbahçe Başakşehir Karşısında Hata Yapmadı, 3 Puanı 3 Golle Aldı

Fenerbahçe Başakşehir Karşısında Hata Yapmadı, 3 Puanı 3 Golle Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 21:05

Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırladı. Beşiktaş ve Bİlbao maçlarından mutsuz ayrılan Fenerbahçe telafiye çıkmıştı. Başakşehir ise formda olması nedeniyle maça umutlu başladı. Dört golün olduğu maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe üç puanı golcüleriyle almayı başardı.

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Fenerbahçe 16.hafta maçında evinde Başakşehir'le karşılaştı. Formda misafir ekip karşısında Fenerbahçe golcüleriyle kazandı.

Fenerbahçe 16.hafta maçında evinde Başakşehir'le karşılaştı. Formda misafir ekip karşısında Fenerbahçe golcüleriyle kazandı.

32.dakikada Livakovic'in sakatlığıyla üzülen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayağından şık bir gol buldu.

32.dakikada Livakovic'in sakatlığıyla üzülen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayağından şık bir gol buldu.

Edin Dzeko'ya kafa atan Ba'nın kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe'nin rahat bir maç geçirmesi bekleniyordu ama öyle olmadı.

Edin Dzeko'ya kafa atan Ba'nın kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe'nin rahat bir maç geçirmesi bekleniyordu ama öyle olmadı.

59.dakikada Başakşehir eşitliği Piatek ile sağladı ve maça tutunmaya çalıştı ancak En-Nesyri değişikliği maçı değiştirdi.

59.dakikada Başakşehir eşitliği Piatek ile sağladı ve maça tutunmaya çalıştı ancak En-Nesyri değişikliği maçı değiştirdi.

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 74 ve 90'da gelen golleriyle maçı 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve ev sahibi ekip üç puan alarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, En-Nesyri'nin 74 ve 90'da gelen golleriyle maçı 3-1'e getirdi. Maçta başka gol olmadı ve ev sahibi ekip üç puan alarak zirve takibini sürdürdü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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