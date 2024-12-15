Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin Nişanlısı Amely Maria ile Ayrıldığı İddia Edildi
Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin Nişanlısı Amely Maria ile Ayrıldığı İddia Edildi
Galatasaray'da aşk acısı çekenler kervanına bir kişi daha eklendiği iddia edildi. Bir süredir Icardi ve Wanda Nara'nın tartışmalı ayrılıkları gündem oluyordu. Öncesinde de Okan Buruk'un eşiyle ayrılması magazin gündeminde epey yer bulmuştu. Şimdiki iddiada adı geçen ise Michy Batshuayi oldu. Batshuayi'nin de ayrılanlar kervanına katıldığı iddia edildi.
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Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giydikten sonra Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi'nin aşk hayatıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Uzun süredir birlikte olan Michy ve Amely'nin bir de çocukları var. İkili İstanbul'da güzel günler geçirirken bugün sosyal medyaya düşen haber sevenlerini üzdü.
İkilinin birbirlerini Instagram'da takip etmeyi bıraktığı görülüyor. Bunun yanında Amely Maria'nın birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medyadan kaldırdığı görüldü.
Çiftten bir açıklama gelmezken Galatasaray taraftarlarının Icardi sonrası bir golcülerinin daha aşk hayatının kötü gitmesine üzüldükleri sosyal medyaya yansıdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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