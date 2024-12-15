Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin Nişanlısı Amely Maria ile Ayrıldığı İddia Edildi

Galatasaray'da aşk acısı çekenler kervanına bir kişi daha eklendiği iddia edildi. Bir süredir Icardi ve Wanda Nara'nın tartışmalı ayrılıkları gündem oluyordu. Öncesinde de Okan Buruk'un eşiyle ayrılması magazin gündeminde epey yer bulmuştu. Şimdiki iddiada adı geçen ise Michy Batshuayi oldu. Batshuayi'nin de ayrılanlar kervanına katıldığı iddia edildi.