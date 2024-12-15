Formaları ve Takımlarıyla Bütünleşen Yıldızlar Ya Rakiplerini Formalarını Giyseydi?
Formaları ve Takımlarıyla Bütünleşen Yıldızlar Ya Rakiplerini Formalarını Giyseydi?
Futbolda rekabet üst seviyede olunca takımlardaki bayrak isimler de rekabette söz sahibi oluyor. Derbi kavgaları ya da gelenek üretmek için bu isimler karşımıza çıkıyor. Peki tarih tersten yazılsaydı? Yani o isimler hep karşı karşıya kaldıkları rakiplerinin formasını giyseydi? Günün popüler uygulaması X'ten Grok'a sorduk ve işte yanıtlar...
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Derbilerde kavgasız bir anı olmadı... Peki Melo Fenerbahçe forması giyseydi nasıl olurdu?
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Derbilerin bir başka aranan ismi Mert Hakan Yandaş... Transfer rekabetinde bu formayı gerçekten de giyebilirdi ama o artık Fenerbahçe'nin kaptanı!
Beşiktaş taraftarının Eyşan'ı Mario Gomez... Bu kadarını yapmadı en azından ama Fenerbahçe forması ile onu görseydik neler olurdu acaba?
Mauro Icardi'nin Fenerbahçe ile olan çekişmesi hiç bitmedi. Ya tarih tersten yazılsaydı da inen uçak Fenerbahçe için inseydi?
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin bir dönem her şeyiydi. Galatasaray'ın bir başka Hollandalısı olsaydı derbilerde izleyeceklerimizi merak etmeyen var mı?
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Onun olduğu her rekabette hırs ve mücadele eksik olmazdı ama Trabzonspor'la yaşadıkları bambaşka bir seviyedeydi. Trabzonspor formasıyla bu rekabetin içinde olsaydı neler olurdu sizce?
Babası Real Madrid taraftarı olmasa ya da tercihini yapmasa Arda bugün Yamal'la duvar pası yapıyor olabilirdi.
Arjantin'de ona tapanlar bile var ama coğrafyanın öte tarafında doğsaydı yine tarih yazabilir miydi?
La Liga'da Real Madrid formasıyla El Classico'ya kattıkları ortada... Ya Barça forması ile onu bu rekabette izleseydik?
Katalan değildi ama bir Katalan kadar Barcelona'ya bağlıydı. PSG ve Inter Miami forması giydi ama sanırız Real Madrid'i aklının ucundan bile geçirmedi.
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Beşiktaşlılar futbolu bıraksa yine transfer edilsin ister... Öyle bir konumdaki Quaresma, Türkiye'ye başka bir forma ile dönse muhakkak ki üzeceği insan sayısı hayli fazla olacaktı.
Portekiz'in Kartal'ı Benfica yerine Türkiye'nin Kartal'ı Beşiktaş forması giyseydi Kerem Aktürkoğlu nasıl görünürdü diyenler için...
Evet, ya o transfer çalımı yenmeseydi Dusan Tadic'i nasıl görürdük?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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