Formaları ve Takımlarıyla Bütünleşen Yıldızlar Ya Rakiplerini Formalarını Giyseydi?

Futbolda rekabet üst seviyede olunca takımlardaki bayrak isimler de rekabette söz sahibi oluyor. Derbi kavgaları ya da gelenek üretmek için bu isimler karşımıza çıkıyor. Peki tarih tersten yazılsaydı? Yani o isimler hep karşı karşıya kaldıkları rakiplerinin formasını giyseydi? Günün popüler uygulaması X'ten Grok'a sorduk ve işte yanıtlar...