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Formaları ve Takımlarıyla Bütünleşen Yıldızlar Ya Rakiplerini Formalarını Giyseydi?

Formaları ve Takımlarıyla Bütünleşen Yıldızlar Ya Rakiplerini Formalarını Giyseydi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 17:41

Futbolda rekabet üst seviyede olunca takımlardaki bayrak isimler de rekabette söz sahibi oluyor. Derbi kavgaları ya da gelenek üretmek için bu isimler karşımıza çıkıyor. Peki tarih tersten yazılsaydı? Yani o isimler hep karşı karşıya kaldıkları rakiplerinin formasını giyseydi? Günün popüler uygulaması X'ten Grok'a sorduk ve işte yanıtlar...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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