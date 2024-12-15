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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin Kızı Mercan da Melissa Vargas Hayranı Çıktı!

Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin Kızı Mercan da Melissa Vargas Hayranı Çıktı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 15:54

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olmazsa olmaz ismi Melissa Vargas herkesin dilinde. Performansı ve samimi halleriyle hem maçlarda hem de sosyal medyada beğeni kazanan başarılı voleybolcu, zaman içinde minik kalpleri büyüleyen, spora ilgiyi artıran bir isim haline dönüştü. Fenerbahçe forması giyen yıldız, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın da hayatına dokunmuş.

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Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı Melekler, bu sonuçla ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ile zirvede tamamladı.

Sarı Melekler, bu sonuçla ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ile zirvede tamamladı.

Vargas, 24 sayıla maçın en skorer ismi olurken maç sonundaki bir an sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Vargas, 24 sayıla maçın en skorer ismi olurken maç sonundaki bir an sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sandık Kokusu dizisinde Karsu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile maçı takip edenler arasındaydı.

Sandık Kokusu dizisinde Karsu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk ve kızı Mercan ile maçı takip edenler arasındaydı.

Karşılaşma sonrası "Mercan'ın televizyonda ilk izlediği şey yazın 2024 Paris Olimpiyat oyunlarıydı. O günden beri sürekli Vargas’ı sayıkladı. Ona sarılmak istediğini söyledi ve hayali bugün gerçekleşti" açıklamasını yapan Özpirinçci, kızının Vargas'a sarıldığı anları paylaştı.

Karşılaşma sonrası "Mercan'ın televizyonda ilk izlediği şey yazın 2024 Paris Olimpiyat oyunlarıydı. O günden beri sürekli Vargas’ı sayıkladı. Ona sarılmak istediğini söyledi ve hayali bugün gerçekleşti" açıklamasını yapan Özpirinçci, kızının Vargas'a sarıldığı anları paylaştı.
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Paylaşımına "Bazı kavuşmalar yaşandı. Onun rüyası gerçek oldu. Teşekkürler Vargas" notunu düştü.

Paylaşımına "Bazı kavuşmalar yaşandı. Onun rüyası gerçek oldu. Teşekkürler Vargas" notunu düştü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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