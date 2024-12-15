Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci'nin Kızı Mercan da Melissa Vargas Hayranı Çıktı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olmazsa olmaz ismi Melissa Vargas herkesin dilinde. Performansı ve samimi halleriyle hem maçlarda hem de sosyal medyada beğeni kazanan başarılı voleybolcu, zaman içinde minik kalpleri büyüleyen, spora ilgiyi artıran bir isim haline dönüştü. Fenerbahçe forması giyen yıldız, Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ın da hayatına dokunmuş.