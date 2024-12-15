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Fenerbahçe Taraftarının Göreve Çağırdığı Aziz Yıldırım'dan İlk Açıklama!

Fenerbahçe Taraftarının Göreve Çağırdığı Aziz Yıldırım'dan İlk Açıklama!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 13:39

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Atlethic mağlubiyeti sonrası stadyumda bulunan taraftarlar tarafından istifaya davet edilmiş, tribünlerden 'Aziz Yıldırım' sesleri yükselmişti. Sarı-lacivertlilerin olası bir seçime gidip gitmeyeceği merakla beklenirken Aziz Yıldırım bir açıklamada bulundu. Yıldırım, takıma destek verilmesini istedi.

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Şampiyonluk umuduyla başlanılan sezonda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tepkilerin odağında.

Şampiyonluk umuduyla başlanılan sezonda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tepkilerin odağında.

İsmail Kartal sonrası takımını başına Mourinho getirilse de birçok bölgeye takviye yapılsa da ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşüldü. Avrupa Ligi'nde de play-off tehlikeye girdi.

İsmail Kartal sonrası takımını başına Mourinho getirilse de birçok bölgeye takviye yapılsa da ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşüldü. Avrupa Ligi'nde de play-off tehlikeye girdi.

Son yenilginin ardından ise sarı-lacivertli camiada eski başkan Aziz Yıldırım'ın adı bir kez daha öne çıktı.

Son yenilginin ardından ise sarı-lacivertli camiada eski başkan Aziz Yıldırım'ın adı bir kez daha öne çıktı.

Yıldırım, gündeme gelmesinin ardından takıma destek verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. 👇

Yıldırım, gündeme gelmesinin ardından takıma destek verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. 👇

'FENERBAHÇE PES ETMEZ!

Son günlerde futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık. 

Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası’nı yaşadık. 

Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez. 

Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür.

Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe’yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum.

Fenerbahçe’nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar.

Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır. 

Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır.

Bugün oynayacağımız İstanbul Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum.

Aziz Yıldırım'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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