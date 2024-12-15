Fenerbahçe Taraftarının Göreve Çağırdığı Aziz Yıldırım'dan İlk Açıklama!
Fenerbahçe Taraftarının Göreve Çağırdığı Aziz Yıldırım'dan İlk Açıklama!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Atlethic mağlubiyeti sonrası stadyumda bulunan taraftarlar tarafından istifaya davet edilmiş, tribünlerden 'Aziz Yıldırım' sesleri yükselmişti. Sarı-lacivertlilerin olası bir seçime gidip gitmeyeceği merakla beklenirken Aziz Yıldırım bir açıklamada bulundu. Yıldırım, takıma destek verilmesini istedi.
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Şampiyonluk umuduyla başlanılan sezonda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, tepkilerin odağında.
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İsmail Kartal sonrası takımını başına Mourinho getirilse de birçok bölgeye takviye yapılsa da ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşüldü. Avrupa Ligi'nde de play-off tehlikeye girdi.
Son yenilginin ardından ise sarı-lacivertli camiada eski başkan Aziz Yıldırım'ın adı bir kez daha öne çıktı.
Yıldırım, gündeme gelmesinin ardından takıma destek verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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