Düşüşe Geçen Manchester City'de Teknik Patron Pep Guardiola'dan Acı İtiraf
Düşüşe Geçen Manchester City'de Teknik Patron Pep Guardiola'dan Acı İtiraf
Taktikleriyle futbola yeni bir soluk getiren Pep Guardiola, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. 2016'dan bu yana İngiltere Premier Lig devi Manchester City ile inanılmaz başarılara imza atan İspanyol çalıştırıcı, galibiyeti unuturken kendini de kaybettiğini açıkladı. Birçok sağlık problemi yaşadığını paylaştı.
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Real Madrid'in ardından dünyanın en pahalı takımı konumunda bulunan yıldızlar dolu Manchester City, eski günlerini arar oldu.
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İngiliz ekibinin başındaki tecrübeli teknik adam Pep Guardiola, Rodri'nin sakatlanmasıyla adeta çıkmaza girdi.
İspanyol çalıştırıcı, ligin 5. haftasındaki Arsenal maçında sakatlanarak sezonu kapatan 2024 Ballon d'Or'un sahibi olmadan oynamayacaklarını ifade ederken yeni bir açıklamada bulundu.
Son 10 maçtan 1 galibiyet 2 beraberlik çıkaran Pep, "Uyku problemi yaşıyorum. Yemekleri sindiremiyorum. Hafif yemek zorundayım. Akşamları sadece çorba içiyorum.
Bir cilt problemi yaşıyorum. 2-3 yıl boyunca antihistaminik almam gerekiyor. Bazen kötü günlerim oluyor, çok hata yapıyorum. Kabalık beni gerginleştiriyor.
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Bazen aklımı mı kaçırıyorum? Evet...Ruh halim berbat." dedi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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