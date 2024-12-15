Düşüşe Geçen Manchester City'de Teknik Patron Pep Guardiola'dan Acı İtiraf

Taktikleriyle futbola yeni bir soluk getiren Pep Guardiola, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. 2016'dan bu yana İngiltere Premier Lig devi Manchester City ile inanılmaz başarılara imza atan İspanyol çalıştırıcı, galibiyeti unuturken kendini de kaybettiğini açıkladı. Birçok sağlık problemi yaşadığını paylaştı.