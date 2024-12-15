Madrid Derbisine Damga Vuran Arda Güler, Florentino Perez'den Söz Aldı

Real Madrid, Rayo Vallecano'ya takılarak zirvede büyük yara aldı. Barcelona'yı geçerek lider olma şansını kaybeden Real Madrid'de Arda Güler yine de mest etmeyi başardı. Milli yıldızın iki asistlik performansı maç sonrasında en çok konuşulan konulardan oldu. Real Madrid başkanı Perez de mest olanlar arasındaydı. Perez'in yeni hedefi ise Arda'ya kaptanlık vermek.