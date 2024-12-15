Madrid Derbisine Damga Vuran Arda Güler, Florentino Perez'den Söz Aldı
Madrid Derbisine Damga Vuran Arda Güler, Florentino Perez'den Söz Aldı
Real Madrid, Rayo Vallecano'ya takılarak zirvede büyük yara aldı. Barcelona'yı geçerek lider olma şansını kaybeden Real Madrid'de Arda Güler yine de mest etmeyi başardı. Milli yıldızın iki asistlik performansı maç sonrasında en çok konuşulan konulardan oldu. Real Madrid başkanı Perez de mest olanlar arasındaydı. Perez'in yeni hedefi ise Arda'ya kaptanlık vermek.
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Real Madrid, Rayo Vallecano ile 3-3 berabere kalarak önemli iki puan kaybetti. Bu maça damgasını vuran ise 2 asistle Arda Güler oldu.
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Özgüvenli ve direkt futboluyla izleyenlerin beğenisini toplayan Arda Güler'in performansı Florentino Perez'i de mutlu etti.
İspanya'da yayın yapan Defensa Central Perez ve Arda arasında ilginç bir diyaloğun geçtiğini sayfalarına taşıdı.
İddiaya göre Perez, Arda Güler'in performasını tebrik ettikten sonra "Uzun yıllar sonra Real Madrid'in kaptanı olacaksın, göreceksin" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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