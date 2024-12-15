Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Seremoniye Çıktı
Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Seremoniye Çıktı
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe tarihindeki yeri hepimizin bildiği bir gerçek. Efsane başkan iki kez seçim kaybetse de Fenerbahçelilerin gönlündeki yerini korumayı başardı. Sitemler olsa, sevmeyeni olsa da onun Fenerbahçeliliğine kimse bir şey diyemiyor. Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi fanatik bir kızı var. Yaz, Fenerbahçe'yi ne salonda ne statta yalnız bırakmıyor. Yaz bir kez daha yağmurlu bir Kadıköy akşamında karşımıza çıktı.
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Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, Fenerbahçe armasının olduğu her yere formasını giyip gelerek takımını destekliyor.
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Kendisini son olarak stadyum ziyaretindeki sempatik tavırlarıyla izlemiştik.
Futbola olan ilgisi ve Fenerbahçe takımıyla iç içe görüntüleriyle sık sık gördüğümüz Yaz bu kez Başakşehir maçında karşımıza çıktı.
Yaz, Fenerbahçe - Başakşehir maç önünde seremoniye çıkarak farklı bir heyecan yaşadı. Maça sevdiği futbolculardan olan İrfan Can Kahveci ile çıkan Yaz'ın seremoni sonrası heyecanlı görüntüleri de izleyenleri gülümsetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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