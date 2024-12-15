Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz, Fenerbahçe - Başakşehir Maçında Seremoniye Çıktı

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe tarihindeki yeri hepimizin bildiği bir gerçek. Efsane başkan iki kez seçim kaybetse de Fenerbahçelilerin gönlündeki yerini korumayı başardı. Sitemler olsa, sevmeyeni olsa da onun Fenerbahçeliliğine kimse bir şey diyemiyor. Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi fanatik bir kızı var. Yaz, Fenerbahçe'yi ne salonda ne statta yalnız bırakmıyor. Yaz bir kez daha yağmurlu bir Kadıköy akşamında karşımıza çıktı.