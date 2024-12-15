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Fenerbahçe'nin Genç Kalecisi Ertuğrul Çetin, 1061 Gün Sonra Formayı Aldı

Fenerbahçe'nin Genç Kalecisi Ertuğrul Çetin, 1061 Gün Sonra Formayı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.12.2024 - 20:32

Futbolda yedek kaleci olmak her zaman için zordur. Sakatlık ya da skandal bir performans olmadığı sürece ne maç içinde ne de sezon içinde kolay kolay değişiklik yapılmaz. İkinci kaleci olmanın zorluğu böyleyken, üçüncü kaleci olmanın zorluğunu siz düşünün. Fenerbahçe'de Livakovic ve İrfancan'ın arkasında bekleyen Ertuğrul da böyle bir zorluk yaşıyor. Ancak genç kaleciye bugün şans geldi.

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Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Damien Comolli döneminde profesyonel yapılan Ertuğrul Çetin, kulübünde forma şansı bulmakta epey zorluk yaşadı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Damien Comolli döneminde profesyonel yapılan Ertuğrul Çetin, kulübünde forma şansı bulmakta epey zorluk yaşadı.

Ertuğrul son olarak ligde 19 Ocak 2022 tarihinde Altay karşısında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. O maçta Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başlamıştı.

Ertuğrul son olarak ligde 19 Ocak 2022 tarihinde Altay karşısında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. O maçta Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başlamıştı.

2022'nin Ağustos'unda bir Avrupa Kupası maçında forma giyen Ertuğrul Süper Lig'de ise tam 1061 gün sonra forma giyebildi.

2022'nin Ağustos'unda bir Avrupa Kupası maçında forma giyen Ertuğrul Süper Lig'de ise tam 1061 gün sonra forma giyebildi.

İrfancan Eğribayat'ın olmadığı kadroda 32.dakikada Livakovic'in yerine giren Ertuğrul, bir sezon da Gençlerbirliği forması giymişti.

İrfancan Eğribayat'ın olmadığı kadroda 32.dakikada Livakovic'in yerine giren Ertuğrul, bir sezon da Gençlerbirliği forması giymişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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