Fenerbahçe'nin Genç Kalecisi Ertuğrul Çetin, 1061 Gün Sonra Formayı Aldı

Futbolda yedek kaleci olmak her zaman için zordur. Sakatlık ya da skandal bir performans olmadığı sürece ne maç içinde ne de sezon içinde kolay kolay değişiklik yapılmaz. İkinci kaleci olmanın zorluğu böyleyken, üçüncü kaleci olmanın zorluğunu siz düşünün. Fenerbahçe'de Livakovic ve İrfancan'ın arkasında bekleyen Ertuğrul da böyle bir zorluk yaşıyor. Ancak genç kaleciye bugün şans geldi.