Fenerbahçe'nin Genç Kalecisi Ertuğrul Çetin, 1061 Gün Sonra Formayı Aldı
Fenerbahçe'nin Genç Kalecisi Ertuğrul Çetin, 1061 Gün Sonra Formayı Aldı
Futbolda yedek kaleci olmak her zaman için zordur. Sakatlık ya da skandal bir performans olmadığı sürece ne maç içinde ne de sezon içinde kolay kolay değişiklik yapılmaz. İkinci kaleci olmanın zorluğu böyleyken, üçüncü kaleci olmanın zorluğunu siz düşünün. Fenerbahçe'de Livakovic ve İrfancan'ın arkasında bekleyen Ertuğrul da böyle bir zorluk yaşıyor. Ancak genç kaleciye bugün şans geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Damien Comolli döneminde profesyonel yapılan Ertuğrul Çetin, kulübünde forma şansı bulmakta epey zorluk yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ertuğrul son olarak ligde 19 Ocak 2022 tarihinde Altay karşısında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu. O maçta Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda maça ilk 11'de başlamıştı.
2022'nin Ağustos'unda bir Avrupa Kupası maçında forma giyen Ertuğrul Süper Lig'de ise tam 1061 gün sonra forma giyebildi.
İrfancan Eğribayat'ın olmadığı kadroda 32.dakikada Livakovic'in yerine giren Ertuğrul, bir sezon da Gençlerbirliği forması giymişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın