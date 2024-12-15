Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Galibiyetini "Arkadaşım" Dediği Samet Akaydin'a Hediye Etti

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a taraftarın tepkisi vardı. Protesto ile karşılaşan Samet bu maçta forma giymedi. Maç sonunda ise Mourinho onu unutmadı. Mourinho galibiyeti ona armağan ederken söylediği duygusal sözler de dikkat çekti. Mourinho, Samet için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.