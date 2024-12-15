Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Galibiyetini "Arkadaşım" Dediği Samet Akaydin'a Hediye Etti
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Galibiyetini "Arkadaşım" Dediği Samet Akaydin'a Hediye Etti
Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a taraftarın tepkisi vardı. Protesto ile karşılaşan Samet bu maçta forma giymedi. Maç sonunda ise Mourinho onu unutmadı. Mourinho galibiyeti ona armağan ederken söylediği duygusal sözler de dikkat çekti. Mourinho, Samet için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.
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Samet Akaydin'in Athletic Bilbao maçında yaptığı hata protestolara neden olmuş ve Samet için büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştı.
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Bu maçta forma giymeyen Samet'e maç sonunda Mourinho'dan destek geldi. Mourinho, "bu maçtaki ufacık katkımı arkadaşım Samet'e armağan ediyorum" dedi.
"Samet'e bir mesaj vermek istiyorum" diyen Mourinho, "O dev gibi ama aslında çocuk gibi bir adam. Yıl sonuna kadar bir maçımız kaldı." dedi.
Jose Mourinho, "Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf olacak. Samet, zamanın terapisine nasıl reaksiyon gösterecek bakacağız." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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