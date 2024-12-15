Başka Bahara Kaldı: Astrolog Can Aydoğmuş Süper Ligde Şampiyon Olacak Takımı Açıkladı!
Başka Bahara Kaldı: Astrolog Can Aydoğmuş Süper Ligde Şampiyon Olacak Takımı Açıkladı!
Ülkece futbol tutkumuzu anlatmaya kelimeler yetmez. 7'den 70'e neredeyse herkesin gönlünde yatan bir takım vardır. Her sezon yepyeni bir şampiyonluk heyecanıyla aylarca yakından takip ederiz. Göklerden gelen bir karar olduğuna inananlar da astrologların tahminlerini merakla bekler. Eğer o kişilerden biriyseniz, sizi şimdi mutlaka böyle alalım! Astrolog Can Aydoğmuş, süper ligde bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı. Astrolojiye bakacak olursak belli ki, Fenerbahçe fanları bu sezon da umduğunu bulamayacak...
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"Fanatizm denince de biz be!" diyerek konuya girsek hiç de sırıtmayacak bir spor dalı futbol bizim için...
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7'den 70'e büyük bir aşkla bağlandığımız takımlarımızın da şampiyon olmasını istiyoruz elbette!
Bazen de göklerden bir karar gelsin diye astrolojiden medet umup bize duymak istediklerimiz söylensin istiyoruz. Astrolog Can Aydoğmuş da tam da bu noktada devreye girerek 2024-2025 sezonunda şampiyon olacak takımı açıkladı.
Ekol TV'de Setenay Cankat'ın sorularını yanıtlayan Can Aydoğmuş, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olacağını söyledi.
Aydoğmuş'a göre 2026 yılının şampiyonu ise Fenerbahçe olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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