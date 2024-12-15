Başka Bahara Kaldı: Astrolog Can Aydoğmuş Süper Ligde Şampiyon Olacak Takımı Açıkladı!

Ülkece futbol tutkumuzu anlatmaya kelimeler yetmez. 7'den 70'e neredeyse herkesin gönlünde yatan bir takım vardır. Her sezon yepyeni bir şampiyonluk heyecanıyla aylarca yakından takip ederiz. Göklerden gelen bir karar olduğuna inananlar da astrologların tahminlerini merakla bekler. Eğer o kişilerden biriyseniz, sizi şimdi mutlaka böyle alalım! Astrolog Can Aydoğmuş, süper ligde bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı. Astrolojiye bakacak olursak belli ki, Fenerbahçe fanları bu sezon da umduğunu bulamayacak...