İkizler Burcunda Dolunay: "Çift Maske ve Görünmeyen Tehlike"

15 Aralık’ta İkizler burcunun 23 derecesinde, Jüpiter kavuşumlu, yükselen Kova etkili bir dolunay yaşayacağız. Karşınızdaki insanlar uzun zamandır sınırlarınızı zorluyor ve yaralarınızı özellikle kanatmaya çalışıyorsa hepsine rest çekme zamanınızın geldiğini gösteren bir dolunay yaşayacaksınız. Sizleri anlamaktan uzak, hislerinizin derinliğine inmeye tenezzül etmeyen kim varsa, gereken her şeyi söyledikten sonra yolunuza bakabilirsiniz.

Yalnızca kötülükten ve dedikodudan beslenen insanlara nefes harcamayın. Gerçek yüzlerini görür görmez o ortamdan uzaklaşın. Zira hiç ummadığınız kişilerin ittifak yaptığını, sizi aşağıya çekmek için kuyunuzu kazdıklarını fark edebilirsiniz. En güçlü silahınız sessizliğiniz olsun. Kaybetmeyeceğiniz tek savaş sakinlik ve sükuttur.