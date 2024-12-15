onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcunda Dolunay: "Çift Maske ve Görünmeyen Tehlike"

etiket İkizler Burcunda Dolunay: "Çift Maske ve Görünmeyen Tehlike"

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
15.12.2024 - 20:53

15 Aralık’ta İkizler burcunun 23 derecesinde, Jüpiter kavuşumlu, yükselen Kova etkili bir dolunay yaşayacağız. Karşınızdaki insanlar uzun zamandır sınırlarınızı zorluyor ve yaralarınızı özellikle kanatmaya çalışıyorsa hepsine rest çekme zamanınızın geldiğini gösteren bir dolunay yaşayacaksınız. Sizleri anlamaktan uzak, hislerinizin derinliğine inmeye tenezzül etmeyen kim varsa, gereken her şeyi söyledikten sonra yolunuza bakabilirsiniz.

Yalnızca kötülükten ve dedikodudan beslenen insanlara nefes harcamayın. Gerçek yüzlerini görür görmez o ortamdan uzaklaşın. Zira hiç ummadığınız kişilerin ittifak yaptığını, sizi aşağıya çekmek için kuyunuzu kazdıklarını fark edebilirsiniz. En güçlü silahınız sessizliğiniz olsun. Kaybetmeyeceğiniz tek savaş sakinlik ve sükuttur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Koç

Koç

Dolunay sizin için çok destekleyici. Ekip toplantıları, sosyal medya iş birlikleri, yeni başvurular ve ticari girişimler adına değerlendirebilirsiniz. Eğitimlere katılabilir, kendi zihninizi yeniden keşfedebilir, yatırımı entelektüel birikiminize yapabilirsiniz. Ancak sizi biraz fazla sivriltebilir. Eleştiriye hem kapalı hem de tahammülsüz olacaksınız. Bu sebeple söylenen her şeyi yanlış anlama ihtimaliniz yüksek. Özellikle kardeş, kuzen ve yakın çevreyle çalışıyorsanız onlardan ayrılabilirsiniz. Tabii bir de ağzınızdan çıkan önemli! Birine vaatte bulunmadan önce iyi düşünün! Vazgeçebilir ya da tutamayabilirsiniz.

Boğa

Boğa

Parasal açıdan hem zirvede hem de tehlikede olduğunuzu unutmayın. Gereksiz harcamalar bütçenizi zorlayabilir. İş birliği yaptığınız kişilere karşı dikkatli olun. Yanlış bir hamle veya fütursuzca güven kandırılmanıza neden olabilir. Aslında en iyi yaptığınız şeyi yapmalısınız. Yani sorgulamalı, birazcık temkinli yaklaşmalı ve kontrolü elde tutmalısınız. Yatırımlarınızı kâr getirecek alanlara yaparsanız beklenmedik sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Finansal akışın ve çıkışın yoğun olduğu bu dolunayda aklınızı kullanmak size katkı olarak dönecektir.

İkizler

İkizler

Dolunayın ev sahibi sizsiniz. Sizi yükselteceği aşikâr ancak öte yandan sivriltecek de. Çünkü o kadar tez canlı davranacaksınız ki her şeyi bir çırpıda değiştirmek isteyeceksiniz. Fakat tüm bunları bir öfke anında yapmamanız önemli. Zira iyi bir şeyler olsun diye beklerken krizle mücadele edebilirsiniz. Şans ve kısmet açısından avantajlısınız. İkili ilişkilerinizde pürüz ve sorun yaşıyorsanız artık sonlandırmak isteyecek ve yolunuza size iyi gelenlerle devam edeceksiniz. Ayrıca bazılarınız seyahate, bazılarınız yeni bir işe, bazılarınız ise yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor. Bu süreçte omuzunuza, kaslarınıza dikkat edin zedelenme yaşanabilir.

Yengeç

Yengeç

Dolunay 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu bölge biraz durup düşünmeniz gereken konularda size bazı geri bildirimlerde bulunabilir. İnsan ilişkilerinizin arka planındaki işler sizin düşündüğünüz gibi ilerlemiyor olabilir. Çoğuyla yüzleşmek ve öğrenmek durumunda kalacaksınız. Aslında çabasız farkındalık ve arınma yaşamaya hazır olun.

Hemen hemen herkesin gerçek yüzünü görecek, oynanan oyunları fark edecek, kontrol dışı gelişmelere zorunlu bir girizgah yapacaksınız. Ne oluyorsa hayrınıza unutmayın. Sağlığınızı ihmal ediyorsanız bu size bir tedavi süreci getirebilir. Tiroidler, hormonlar ayak bileği burkulmaları, bel ağrıları yaşayabilirsiniz. Vertigosu olanlar dikkat etsin.

Aslan

Aslan

Dolunay sizler için nefes alma alanı yaratıyor. Pek çok açıdan şans sizlerle. Fakat uğraşacağınız konular içinde yakın arkadaşlarınız ve dostlarınız da olacak. Ciddi kıskançlıklara maruz kalabilir, işlerinizi sabote etmeye çalışan yakınlarınızı fark edebilirsiniz. Siz yine de bunlara kulak asmayın. Geleceğe dair planlamalarınızı yapmak için uygunsunuz. Eğer önünüze bir büyüme fırsatı çıktıysa bunu değerlendirin. Çünkü grup toplantılarının, projelerin aranan yüzü olabilirsiniz. Hiç ummadığınız alanlardan destek görecek ve size katkı sağlayacak insanlarla tanışacaksınız. Sosyal yardımlaşma teklifleri gelirse kaçırmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başak

Başak

Kestikçe büyüyen ot misali yakınınızdan uzaklaştırmak istedikçe daha çok içinize sızmaya çalışan insanlarla mücadele edecek gibisiniz. Hatta bu durum en çok kariyer hayatınızda kendini gösterecek. İtibarınızı zedelemeye çalışan kişiler asılsız bilgiler paylaşabilir. Bağlı bulunduğunuz kurumda üstlerinizin kafasını karıştırmak isteyebilirler.

Bunlar hep hasetlikten olacak şimdiden gardınızı alın :) Hakkınız olanı aldığınız için düşman kesilen ve iftira atmaktan çekinmeyen kişilerle yüzleşmeler sizi bekliyor gibi. Kendi yolunuza bakıp kimseye kulak asmayın. Sorumluluğunuzun bilincinde olanlar bunu takdir edeceklerdir. Siz yalnızca kendinize bir hedef belirleyin. İster istifa edin ister kendi işinizi kurun ama önceliğiniz kendiniz olsun.

Terazi

Terazi

Hukuksal mücadeleler, her kafadan çıkan sesler, bilgi yarışmasındaymışsınız gibi gelen sorular bunlar hep dolunaydan olacak :) Tabii siz de boş durmayacak herkese haddini bildireceksiniz. Eskiden göğsünüzde yumuşatıp söylediklerinizi şimdi bir mızrak misali sağa sola fırlatacaksınız. Ancak sakin! Bu dolunay sizi epey kışkırtıyor. Sessizlik ve kendi halindelik işinize çok yarayacak. Zira dolunayın şanslı burçlarındansınız. Kibre kapılmadığınız sürece tabi. Yarım kalan eğitiminizi tamamlayabilir, hakkınız olanı almak için dava açabilir, farklı bir sektörde iş bulabilirsiniz. İnsanlarla çok sık diyalog kuracağınızdan bağnaz zihinlerle uğraşmak zorunda kalmayın.

Akrep

Akrep

Size hem yarıyor hem de uyarıyor. Ödemediğiniz tüm borçlar, yapılandırmalar, kredi, sigorta vs. tamamı kolaylıkla ödenip bitiyor. Diğer yandan aşırı para harcama isteği, borç verme gibi yapmamınız gerekenler bütçenizi yorabilir. Aşırıya kaçmadığınız sürece finansal deprem yaşamazsınız. İlla harcamak istiyorsanız da seyahate, terapiye, eğitime veya evinizde eksik olana yönelin. Bilinçaltınızda çok biriken konu var bunların tamamını ortaya çıkarıyor ve geniş çaplı bir katarsis yaşıyorsunuz. Her şey çorap söküğü gibi çözülüyor. Hayatınızdan birileri gidiyor, birileri geliyor. Beklettiğiniz yahut ötelediğiniz bir rahatsızlığınız varsa operasyon kaçınılmaz olabilir. Jinekolojik muayeneye gidebilir ve testler yaptırabilirsiniz. Çünkü bazılarınızda bir virüs ya da bağışıklık düşüklüğü çıkabilir.

Yay

Yay

Dolunay ilişkiler evinizde tam karşıt açıda. Sizin için yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Ticari işlerinizi yoluna koyabilmeniz için avantajlısınız ancak hata ve yanılgılara da açık olduğunuzu unutmayın. Mesleki yeterlilik için başvurularda bulunabilir, yeni bir iş kolu için hazırlık yapabilirsiniz. Evli olanlar için biraz zorlayıcı geçebilir! hatta ilişkisinde iki kişi olmadıklarını araya kaynak yapan kişileri fark edebilirler. Özellikle de bunu sosyal medya ya da telefon üzerinden görebilirler. Gözünüzde büyüttüğünüz kişilerin öyle olmadığını sizi paravan gibi kullandıklarını anlayacaksınız. Boşanma kararları, içe dönme girişimleri, ilişkiye başlama evresi ve keep and going.

Oğlak

Oğlak

Çalışma ortamınızda bir süredir kazanlar kaynıyorsa bunun nedenini öğreniyorsunuz. Resmi bir kurumda çalışıyorsanız yolsuzluk, hadsizlik, gıybet ve dedikodu ile uğraşabilirsiniz. Sorumluluklarınızı artıran üstlerinizle aranız açılabilir, gereksiz münakaşalara girebilirsiniz. Aslında tam da istedikleri bu olacak. Sizi bu tuzağa çekip kendilerini aklayıp yerinize göz dikecekler. Kararlı ve ihtiyatlı olmalısınız. İçeriği belli olmayan ve asılsız olma ihtimali olan konulardan uzak durmalısınız. Bu dolunay bazı Oğlaklara güzel teklifler ve terfilerde getirecektir. Ayrıca sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Düzenli spor, beslenme sağlıklı yaşama geçiş yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kova

Kova

Dolunayın kazananı ve ballısı sizsiniz. Enerjiniz ve coşkunuz o kadar yüksek olacak ki bu durum kontrolsüz risk almanıza da neden olabilir. Yine de fırsatlara ve sürpriz iş birliklere açıksınız. Hayatınızda kimse yoksa yeni bir ilişkiye başlayabilir, mevcut ilişkinizde bir üst seviyeye geçebilir, yeni iş teklifleri alabilir ve işinizi büyütebilirsiniz. Ayrıca keşfettiğiniz bir yeteneğinizi mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yaşamınıza renk katacak ve sizi heyecanlandıracak olan bu dolunayda tek sorun iletişim krizleri ve arkadaş hainlikleri olabilir. Evliyseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız gebelik yaşayabilir, çocuğunuz varsa onun özel ve bitmek bilmeyen ihtiyaçlarına yetişmek zorunda kalabilirsiniz. Ee bütçeniz de biraz sarsılabilir.

Balık

Balık

Dolunayda aile hayatınızı, evliliğinizi, ebeveynlerinizle olan ilişkinizi sorguladığınız evredesiniz. Uzun zamandır evinizi ayırmak veya taşınmak istiyorsanız bu çok hızlı gerçekleşebilir. Ancak bir anlık alınan kararsa pişman da olabilirsiniz. Evvela ne istediğinizi bilmeniz önemli. Evli olanlar bir süredir sorunlarla uğraşıyorlar ve bu durum içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. İşte zihinsel berraklığa ulaşacağınız ve ay sonuna kadar netleştireceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. İçsel muhasebe dönemindesiniz. Yakınınızda olan herkesi sorguluyor ve geçmişinizi gözden geçiriyorsunuz. Aile içi miras anlaşmazlıkları varsa bu durum dozunu artırabilir ve kardeşlerinizle aranızı açabilir. Sizin için tam anlamıyla arınma ve hesaplaşma zamanı.

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Filiz Çakal
Filiz Çakal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam