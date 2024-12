İkizler Burcunda Dolunay: "Çift Maske ve Görünmeyen Tehlike"

Dolunay ilişkiler evinizde tam karşıt açıda. Sizin için yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Ticari işlerinizi yoluna koyabilmeniz için avantajlısınız ancak hata ve yanılgılara da açık olduğunuzu unutmayın. Mesleki yeterlilik için başvurularda bulunabilir, yeni bir iş kolu için hazırlık yapabilirsiniz. Evli olanlar için biraz zorlayıcı geçebilir! hatta ilişkisinde iki kişi olmadıklarını araya kaynak yapan kişileri fark edebilirler. Özellikle de bunu sosyal medya ya da telefon üzerinden görebilirler. Gözünüzde büyüttüğünüz kişilerin öyle olmadığını sizi paravan gibi kullandıklarını anlayacaksınız. Boşanma kararları, içe dönme girişimleri, ilişkiye başlama evresi ve keep and going.