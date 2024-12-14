Onu İlk Defa Böyle Görüyoruz: İstanbul Modern Galasına Hacı Sabancı'yla Katılan Nazlı Sabancı Kaskatı Kesildi!
Onu İlk Defa Böyle Görüyoruz: İstanbul Modern Galasına Hacı Sabancı'yla Katılan Nazlı Sabancı Kaskatı Kesildi!
İstanbul Modern'in her sene sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlediği Gala Modern, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı da boy gösterdi. Birkaç haftadır tatsız bir meseleyle uğraştıklarını bildiğimiz Sabancı çiftinin gergin hallerini gözlerden kaçmadı. Özellikle Nazlı Sabancı'yı ilk kez böyle gördük. Kaskatı kesilen Nazlı Sabancı'nın hal ve hareketi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
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2017'de aşk yaşamaya başlayan, 2021'de "sonsuza dek evet" diyen, 2023'te de ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı ve Hacı Sabancı çifti, bir süredir tatsız bir konuyla gündeme geliyor.
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Aile arasında yaşanan olaylar epey hassas olduğu için konuşmuyoruz fakat gelin Nazlı Sabancı'nın ve anne Arzu Sabancı'nın paylaşımlarından birtakım ipuçları yakalamaya çalışıyoruz.
Son zamanlarda daha sık beraber görüntü veren Nazlı ve Hacı Sabancı, bu gece de İstanbul Modern Galasında beraber boy gösterdi. Kameralara birlikte poz veren ikilinin gerginliği sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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