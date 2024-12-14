Aşk Bitince Şarkılar da mı Susacak? Serenay Sarıkaya'yla Yolun Sonuna Gelen Mert Demir'den Radikal Karar!
Bu seneye damga vuran aşkların başını Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'inki çekiyor biliyorsunuz! İlişkileri başladığından beri her adımlarıyla olan, büyük bir kesim tarafından da asla yakıştırılamayarak 'sahte ve yapmacık' ilan edilen çiftimiz geçtiğimiz günlerde beklemediğimiz yerden vurdu. İlişkileri gayet yolunda gidiyor sanıyorduk ki Patronlar Dünyası'nın özel haberiyle Sarıkaya ve Demir'in yolun sonuna geldiği iddia edildi. O günden sonra birbirinden oldukça uzak takılan ikili, birkaç başka meseleyle ayrılık iddiasını güçlendirmişti. Geçtiğimiz saatlerde Mert Demir'in de ayrılıktan sonra harap olduğu ortaya çıktı! Mert Demir, son konserinde oldukça radikal bir karar aldığını duyurdu.
Bu seneye damgasını vuran aşk gözde güzelimiz Serenay Sarıkaya ve ilişkiden sonra daha da popülerleşen, "Ateşe Düştüm"le büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı Mert Demir'inki olmuştu biliyorsunuz.
Başlarda gizemli takılan ikilinin aşkı herkese sürpriz olmuştu. Kimsecikler bu ikiliyi bir türlü yakıştıramadı, herkes bunun bir PR aşkından ibaret olduğunu düşündü, bu fikri savundu ve sonuna kadar da diretti.
Fakat tepki yükseldikçe onlar daha da güçlendiler. Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'yı beraber daha sık görür olduk. Hatta o kadar ki Instagram'lara falan da taşındı aşk. Bir resmiyet kazandı yani. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisinin konserindeki aşık hallerini görünce de bir miktar ikna olmuştuk. Fakat tam her şey rayına oturacak diyorduk ki geçtiğimiz günlerde Patronlar Dünyası'nın özel haberinde ikilinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi!
Ayrılığa dair kimseden ses çıkmazken Mert Demir'in konserinde Sezer Çakır'ın gözlerinin içine bakarak şarkı söylediği anlar olay olmuştu.
Yetmedi, bir de Serenay Sarıkaya'yı derbeder halde görünce ayrılığın hakikaten de doğru olabileceğine kanaat getirdik. Ayrılık iddiasıyla ilgili konuşamayan Serenay Sarıkaya'nın bitkin ve keyfi kaçık hali gözlerden kaçmamıştı.
Şimdi gelelim biten aşktaki son gelişmeye! Geçtiğimiz saatlerde ayrılıktan sonra derbeder olan tek tarafın Serenay olmadığı anlaşıldı... Gazete Magazin'in haberine göre Mert Demir, son konserinde oldukça radikal bir karar aldığını duyurdu!
Dün akşam çıktığı mekanda, kendisini izlemeye gelen seyircilere ilk ağızdan durumu açıklayan Mert Demir, uzun bir süre sahneye çıkmayacağını ve kendisini kimsenin göremeyeceğini belirtti...
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