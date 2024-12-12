Serenay Sarıkaya'yla Aşkları Biten Mert Demir Gizemli Bir Hanımefendinin Gözlerine Bakarak Şarkı Söyledi

Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan, ilişkileri gerçek mi reklam mı epey bir tartışılan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bu sefer ayrılık iddialarıyla gündemde. Bir süre önce birbirlerine beğeni ve yorum yağdıran çiftin ilişkisinin bittiği söylentileri manşetlere yerleşmişti. Ayrılık haberlerinin ardından da Demir'in paylaşımını beğenmeyen Sarıkaya bu haberleri bir nebze de olsa doğrulamıştı. Geçtiğimiz saatlerde oldukça moralsiz şekilde görüntülenen güzel oyuncunun neden bu kadar dertlendiği ortaya çıktı! Mert Demir'in geçtiğimiz gece sahne aldığı mekanda gizemli bir hanımefendinin gözlerinin içine bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyaya düştü.