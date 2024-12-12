Serenay Sarıkaya'yla Aşkları Biten Mert Demir Gizemli Bir Hanımefendinin Gözlerine Bakarak Şarkı Söyledi
Serenay Sarıkaya'yla Aşkları Biten Mert Demir Gizemli Bir Hanımefendinin Gözlerine Bakarak Şarkı Söyledi
Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan, ilişkileri gerçek mi reklam mı epey bir tartışılan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bu sefer ayrılık iddialarıyla gündemde. Bir süre önce birbirlerine beğeni ve yorum yağdıran çiftin ilişkisinin bittiği söylentileri manşetlere yerleşmişti. Ayrılık haberlerinin ardından da Demir'in paylaşımını beğenmeyen Sarıkaya bu haberleri bir nebze de olsa doğrulamıştı. Geçtiğimiz saatlerde oldukça moralsiz şekilde görüntülenen güzel oyuncunun neden bu kadar dertlendiği ortaya çıktı! Mert Demir'in geçtiğimiz gece sahne aldığı mekanda gizemli bir hanımefendinin gözlerinin içine bakarak şarkı söylediği anlar sosyal medyaya düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin gündeminin en bomba yaratan aşklarından biri olan, eleştirilere rağmen dolu dizgin devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin yıl bitmeden son bulduğu iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ilişkide her zaman ilk adımları atan, aşkını herkeslere gerek yaptığı yorumlar gerek beğeniler gerekse konserlerde en ön sırada bulunmasıyla kanıtlayan Serenay Sarıkaya ise konuyla ilgili sessizliğini koruma kararı almıştı.
Geçtiğimiz gece saatlerdinde kameralara yakalanan Sarıkaya muhabirlerin ayrılık sorularına yine sessiz kalmayı tercih ederken keyifsiz halleriyle de dikkat çekmişti.
Mert Demir ise geçtiğimiz gece yine sahnelerdeydi... Gizemli bir hanımefendinin gözlerine bakarak şarkı söyleyen Demir'in keyfi yerinde halleri böyle kaydedildi.
Hanımefendinin ise adı Kadir Doğulu ile aşk iddialarına karışan Sezer Çakır olduğu ortaya çıktı! Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, sosyal medyadan eğlendikleri anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anları da şöyle bırakalım 👇
Çakır, aşk haberlerini “Tabi ki öyle bişey yok... Biz dün Mert Demir’i dinlemeye gittik. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum diye öyle bi an coşmuşum” şeklinde yalanladı.
O anları gören kullanıcılardan tepkiler gecikmedi tabii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın