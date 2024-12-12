Küplere Bindi: Bir Süredir Cedi Osman'la Mutlu Evliliklerini Sürdüren Ebru Şahin Çocuk Sorularına Ateş Saçtı
Küplere Bindi: Bir Süredir Cedi Osman'la Mutlu Evliliklerini Sürdüren Ebru Şahin Çocuk Sorularına Ateş Saçtı
2022 senesinde basketbolcu Cedi Osman'la evlenen ardından da yurt dışında yaşama kararı alan Ebru Şahin zaman zaman evliliğiyle zaman zaman da oyunculuğuyla gündeme yerleşiyor. Son zamanlarda ekranlara geri dönen ve yer aldığı projelerle konuşulan Şahin ise bir süredir çocuk sorularıyla baş başa kalıyor. Geçtiğimiz günlerde muhabirlere kesin bir dille cevap veren oyuncu aynı sorular bir daha sorulunca dayanamadı. Sabrı taşan Ebru Şahin'den 'Bela mısınız başıma?' şeklinde bir çıkış geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bundan 2 yıl önce basketbolcu Cedi Osman'la Makedonya'da masallardan fırlamış gibi bir düğünle evlenen Ebru Şahin adını sık duyduğumuz isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman yurt dışında zaman zaman da televizyonlarda görmeye devam ettiğimiz Şahin ise evlendiği gündem bu yana çocuk sorularının yöneltildiği isimlerden biri oluyor.
Daha önce “Anne olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Bu çok özel bir durum açıkçası. Sorulmasından da rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum.” ifadelerini kullanan Şahin aynı soru sorulunca kendini tutamadı!
"Astrologlar geçen gün de söylediler aşk, evlilik ve çocuk yılı olacak 2025 için. Var mı ufak hareketler" şeklinde yöneltilen soruya ufaktan gerilen Şahin verdiği cevapla isyan etti.
"Bela mısınız başıma, gerçekten artık. Geçen haftadan bugüne hiçbir şey değişmedi. Gerçekten. O soruya artık, ne olursun rica ederim" şeklinde cevap veren Şahin burnundan soludu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın