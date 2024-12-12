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Seneye Düğün: Beklenen Teklif Geldi, Selena Gomez ve Benny Blanco Çifti Evleniyor!

Seneye Düğün: Beklenen Teklif Geldi, Selena Gomez ve Benny Blanco Çifti Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.12.2024 - 09:40

Birlikteliklerinden bu yana manşetlerin gözde çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco ilişkilerini beklenenden uzun bir süre ayakta tutmayı başarmış hatta bu halleri herkesleri şaşırtmıştı. Çiftimiz ilk günden bu yana tepki çekmeye devam ederken yapılan yorumlar ikiliye pek de işlemedi! Gelecekte de birbirlerinin yanında olmak istediklerini dile getiren Gomez ve Blanco'nun evlenecekleri iddiaları bir süredir gündemdeydi. Ve beklenen teklif geldi... Benny Blanco bu yolda ilk adımı atarak Selena Gomez'e evlenme teklifi etti. Çiftimiz evleniyor!

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Birliktelikleri tahmin edilenden bir hayli uzun süren, hatta zaman zaman paylaştıkları pozların altında eleştirilere maruz kalan Selena Gomez ve Benny Blanco bu senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

Birliktelikleri tahmin edilenden bir hayli uzun süren, hatta zaman zaman paylaştıkları pozların altında eleştirilere maruz kalan Selena Gomez ve Benny Blanco bu senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu.

Verdikleri röportajlardan tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren Benny Blanco ve Selena Gomez'in nişanlandığı iddiaları daha önce de gündeme düşmüştü.

Verdikleri röportajlardan tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar sık sık birbirlerine olan aşklarını dile getiren Benny Blanco ve Selena Gomez'in nişanlandığı iddiaları daha önce de gündeme düşmüştü.

Hatta Gomez'in eski sevgilisi Justin Bieber'in baba olmasıyla bu ani evlilik kararını verdiği söylenmişti.

Parmağındaki yüzükle de iddaları sık sık kuvvetlendirmeyi başaran Gomez'in son olarak düğün hazırlıklarına başladığı söylenmiş fakat yine bu haberlere inanmayanlar çıkmıştı.

Parmağındaki yüzükle de iddaları sık sık kuvvetlendirmeyi başaran Gomez'in son olarak düğün hazırlıklarına başladığı söylenmiş fakat yine bu haberlere inanmayanlar çıkmıştı.

İçeriğimizde bahsetmiştik👇

Beklenen haber ise geçtiğimiz saatlerde geldi... Selena Gomez sosyal medya hesabından Benny Blanco'nun kendisine hazırladığı piknikle birlikte evlenme teklifi ettiğini duyurdu.

Beklenen haber ise geçtiğimiz saatlerde geldi... Selena Gomez sosyal medya hesabından Benny Blanco'nun kendisine hazırladığı piknikle birlikte evlenme teklifi ettiğini duyurdu.

Yüzüğünü paylaşan Gomez'e hayranlarından tebrik mesajları yağdı! Şaka maka çiftimiz gerçekten evleniyor... Siz ne düşünüyorsunuz?

Yüzüğünü paylaşan Gomez'e hayranlarından tebrik mesajları yağdı! Şaka maka çiftimiz gerçekten evleniyor... Siz ne düşünüyorsunuz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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