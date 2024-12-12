Seneye Düğün: Beklenen Teklif Geldi, Selena Gomez ve Benny Blanco Çifti Evleniyor!

Birlikteliklerinden bu yana manşetlerin gözde çiftlerinden biri olan Selena Gomez ve Benny Blanco ilişkilerini beklenenden uzun bir süre ayakta tutmayı başarmış hatta bu halleri herkesleri şaşırtmıştı. Çiftimiz ilk günden bu yana tepki çekmeye devam ederken yapılan yorumlar ikiliye pek de işlemedi! Gelecekte de birbirlerinin yanında olmak istediklerini dile getiren Gomez ve Blanco'nun evlenecekleri iddiaları bir süredir gündemdeydi. Ve beklenen teklif geldi... Benny Blanco bu yolda ilk adımı atarak Selena Gomez'e evlenme teklifi etti. Çiftimiz evleniyor!