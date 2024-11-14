Yaza Düğün mü? Benny Blanco'yla Aşk Yaşayan Selena Gomez Meğerse Düğün Hazırlıklarına Başlamış Bile!
Yaza Düğün mü? Benny Blanco'yla Aşk Yaşayan Selena Gomez Meğerse Düğün Hazırlıklarına Başlamış Bile!
Oyunculuğa erken yaşta başlayan ardından da müzik kariyerindeki gelişmelerle kazandığı ünü katlayan Selena Gomez şimdilerde aşk hayatıyla gündemde. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın yapımcı arkadaşı Benny Blanco'yla aşk yaşıyor kendisi şu sıralar. Beklenenden uzun süredir birlikte olan, hatta aşklarını evlilikle taçlandıracakları söylenen çiftimiz ise hazırlıklara başlamış bile. Pinkvilla tarafından yayınlanan bir haberde, Selena Gomez'in erkek arkadaşı Benny Blanco ile merakla beklenen düğünü için planlama aşamalarına başladığı ve sürpriz bir nişanın gerçekleşeceği söylendi.
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Zaman zaman müzik kariyeri zaman zaman da oyunculuğuyla görmeye alışık olduğumuz Selena Gomez günümüzün en merak edilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Benny Blanco ile yaşamaya başladığı ilişkiye gündeme damga vuran ünlü isim ilişkisini sağlam adımlarla devam ettirirken evlilik haberleriyle de konuşuluyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parmağındaki yüzükle dikkat çeken Selena Gomez'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı iddia edilmişti.
Bir süredir 'ciddi düşündükleri' söylenen, hatta Blanco'nun baba olmaya hazır olduğunu açıklayan çiftin düğün hazırlıklarına başladığı söylendi!
Ortaya çıkan son haberlere göre, Selena Gomez ve Benny Blanco’nun düğün hazırlıkları nedeniyle oldukça yoğun oldukları öğrenildi. Selena Gomez'in ise kır düğünü yapmak istediği belirtilirken, törende iki elbise giyeceği detayları da dikkat çekti.
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