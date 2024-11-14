onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Yaza Düğün mü? Benny Blanco'yla Aşk Yaşayan Selena Gomez Meğerse Düğün Hazırlıklarına Başlamış Bile!

Yaza Düğün mü? Benny Blanco'yla Aşk Yaşayan Selena Gomez Meğerse Düğün Hazırlıklarına Başlamış Bile!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2024 - 13:40

Oyunculuğa erken yaşta başlayan ardından da müzik kariyerindeki gelişmelerle kazandığı ünü katlayan Selena Gomez şimdilerde aşk hayatıyla gündemde. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın yapımcı arkadaşı Benny Blanco'yla aşk yaşıyor kendisi şu sıralar. Beklenenden uzun süredir birlikte olan, hatta aşklarını evlilikle taçlandıracakları söylenen çiftimiz ise hazırlıklara başlamış bile. Pinkvilla tarafından yayınlanan bir haberde, Selena Gomez'in erkek arkadaşı Benny Blanco ile merakla beklenen düğünü için planlama aşamalarına başladığı ve sürpriz bir nişanın gerçekleşeceği söylendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Zaman zaman müzik kariyeri zaman zaman da oyunculuğuyla görmeye alışık olduğumuz Selena Gomez günümüzün en merak edilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Zaman zaman müzik kariyeri zaman zaman da oyunculuğuyla görmeye alışık olduğumuz Selena Gomez günümüzün en merak edilen isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Benny Blanco ile yaşamaya başladığı ilişkiye gündeme damga vuran ünlü isim ilişkisini sağlam adımlarla devam ettirirken evlilik haberleriyle de konuşuluyor.

Benny Blanco ile yaşamaya başladığı ilişkiye gündeme damga vuran ünlü isim ilişkisini sağlam adımlarla devam ettirirken evlilik haberleriyle de konuşuluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parmağındaki yüzükle dikkat çeken Selena Gomez'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parmağındaki yüzükle dikkat çeken Selena Gomez'in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı iddia edilmişti.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Bir süredir 'ciddi düşündükleri' söylenen, hatta Blanco'nun baba olmaya hazır olduğunu açıklayan çiftin düğün hazırlıklarına başladığı söylendi!

Bir süredir 'ciddi düşündükleri' söylenen, hatta Blanco'nun baba olmaya hazır olduğunu açıklayan çiftin düğün hazırlıklarına başladığı söylendi!

Ortaya çıkan son haberlere göre, Selena Gomez ve Benny Blanco’nun düğün hazırlıkları nedeniyle oldukça yoğun oldukları öğrenildi. Selena Gomez'in ise kır düğünü yapmak istediği belirtilirken, törende iki elbise giyeceği detayları da dikkat çekti.

Ortaya çıkan son haberlere göre, Selena Gomez ve Benny Blanco’nun düğün hazırlıkları nedeniyle oldukça yoğun oldukları öğrenildi. Selena Gomez'in ise kır düğünü yapmak istediği belirtilirken, törende iki elbise giyeceği detayları da dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın