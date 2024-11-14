Yaza Düğün mü? Benny Blanco'yla Aşk Yaşayan Selena Gomez Meğerse Düğün Hazırlıklarına Başlamış Bile!

Oyunculuğa erken yaşta başlayan ardından da müzik kariyerindeki gelişmelerle kazandığı ünü katlayan Selena Gomez şimdilerde aşk hayatıyla gündemde. Eski sevgilisi Justin Bieber'ın yapımcı arkadaşı Benny Blanco'yla aşk yaşıyor kendisi şu sıralar. Beklenenden uzun süredir birlikte olan, hatta aşklarını evlilikle taçlandıracakları söylenen çiftimiz ise hazırlıklara başlamış bile. Pinkvilla tarafından yayınlanan bir haberde, Selena Gomez'in erkek arkadaşı Benny Blanco ile merakla beklenen düğünü için planlama aşamalarına başladığı ve sürpriz bir nişanın gerçekleşeceği söylendi.