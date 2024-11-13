Küçük Hilton Kendine Hayran Bıraktı: Paris Hilton'un Kızı London'u 1. Yaş Gününde Görenler Resmen Mest Oldu!

Magazin skandalı denince akıllara gelen, bir dönem medyanın ilgi odağı olmasının yanı sıra şimdilerde kurduğu minik ailesiyle dikkat çeken Paris Hilton'u duymayan yoktur. Geçtiğimiz sene Kasım ayında kızını kucağına alan Hilton 11 Kasım günü London'un 1. yaş gününü kutladı. Ünlü ismin kızını ve annesiyle benzerliğini görenler ise resmen mest oldu!