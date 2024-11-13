Küçük Hilton Kendine Hayran Bıraktı: Paris Hilton'un Kızı London'u 1. Yaş Gününde Görenler Resmen Mest Oldu!
Küçük Hilton Kendine Hayran Bıraktı: Paris Hilton'un Kızı London'u 1. Yaş Gününde Görenler Resmen Mest Oldu!
Magazin skandalı denince akıllara gelen, bir dönem medyanın ilgi odağı olmasının yanı sıra şimdilerde kurduğu minik ailesiyle dikkat çeken Paris Hilton'u duymayan yoktur. Geçtiğimiz sene Kasım ayında kızını kucağına alan Hilton 11 Kasım günü London'un 1. yaş gününü kutladı. Ünlü ismin kızını ve annesiyle benzerliğini görenler ise resmen mest oldu!
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Sosyetenin ve magazin dünyasının en bilindik isimlerinden biri olan Paris Hilton şu sıralar ailesi ve müzik sektöründeki varlığı ile gündeme geliyor.
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Yıllardır televizyon, moda ve müzik dünyasında iz bırakan Hilton, son dönemde annelik rolüne tamamen kendini adamış durumda!
Carter Raum ile evliliklerinde tüp bebek tedavisine başvuran güzel model, 2023 yılında taşıyıcı anne sayesinde iki bebeğini kucağına almıştı.
Geçtiğimiz sene Kasım ayında taşıyıcı anne yoluyla kucağına aldığı kızını oğlu Phoneix'e yöneltilen kötü yorumlar yüzünden paylaşmamakta ısrarcı olan Hilton, London'un yüzünü 1. yaş gününde paylaştı.
Annesinin resmen kopyası olan küçük Hilton'un tatlığı ise hem sosyal medya kullanıcılarını hem de parti davetlilerini resmen mest etti!
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