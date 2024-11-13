Yüzü Oldukları Marka Lansmanında Birbirinin Aynısı Olan Hande Erçel ve Aybüke Pusat Arasından Favoriniz Kim?

Hande Erçel'in adını sık sık yer aldığı reklamlarda ve yüzü olduğu markalarla duyar olduk. Geçtiğimiz aylarda ünlü bir deodorant markasının lansmanında boy gösteren Erçel, bebek mavisi elbisesiyle yorum yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise oyuncu Aybüke Pusat başka bir markanın lansmanında boy gösterdi. Yüzü olduğu markanın etkinliğine Hande Erçel'le çok benzer bir arkaplanla ve benzer renkteki elbisesiyle görüntülenen Aybüke Pusat kısa sürede ilgi odağı oldu. Peki benzer elbiselerle poz veren ünlü isimlerden sizin favoriniz kim? Gelin oylayalım👇