Yüzü Oldukları Marka Lansmanında Birbirinin Aynısı Olan Hande Erçel ve Aybüke Pusat Arasından Favoriniz Kim?
Yüzü Oldukları Marka Lansmanında Birbirinin Aynısı Olan Hande Erçel ve Aybüke Pusat Arasından Favoriniz Kim?
Hande Erçel'in adını sık sık yer aldığı reklamlarda ve yüzü olduğu markalarla duyar olduk. Geçtiğimiz aylarda ünlü bir deodorant markasının lansmanında boy gösteren Erçel, bebek mavisi elbisesiyle yorum yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise oyuncu Aybüke Pusat başka bir markanın lansmanında boy gösterdi. Yüzü olduğu markanın etkinliğine Hande Erçel'le çok benzer bir arkaplanla ve benzer renkteki elbisesiyle görüntülenen Aybüke Pusat kısa sürede ilgi odağı oldu. Peki benzer elbiselerle poz veren ünlü isimlerden sizin favoriniz kim? Gelin oylayalım👇
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2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Aybüke Pusat kısa bir süre içinde adını oyunculuk sektöründe duyuran ünlülerden biri haline gelmişti.
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"Medcezir" dizisiyle başladığı kariyerini "Söz", "Teşkilat" gibi yapımlarla devam ettiren Pusat'ı sık sık farklı türdeki dizilerle izlemeye alışmamızın ardından büyük markaların da ilgisini çekmişti güzel isim.
Geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu bir markanın lansmanında boy gösteren Aybüke Pusat'ın bu pozları ise kısa sürede akıllara başka bir ismi getirdi.
Reklamlarda görmeye alıştığımız, lansmandan lansmana koşan, etkinliklerin bir numaralı davetlisi olan Hande Erçel'i!
Hatırlarsanız Hande Erçel de geçtiğimiz aylarda yüzü olduğu deodorant markasının lansmanında aynı tonlarda bir elbise tercih etmişti.
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Bebek mavisi elbisesi, upuzun saçları ve fit görünümüyle odak noktası olan Hande Erçel'in yüzü olduğu marka ve Pusat'ın tercih ettiği markanın benzer seçimleri ilgi odağı oldu!
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de ikilinin renk seçimleri pek benzer olmamış mı?
O zaman oylayalım! Mavi rengi en iyi taşıyan isim sizce kim olmuş?
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