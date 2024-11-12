'Yılın Dijital Yıldızı' Seçilen Hande Erçel'in Ödül Konuşmasındaki Tutukluk "Ah Bir de Konuşabilse!" Dedirtti

Dün gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimlerden biri de ne yapsa olay olan Hande Erçel'di bildiğiniz gibi. Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görülen isim kısa sürede gündeme oturmuştu. Hem kombini hem de tavırlarıyla kameraların odak noktası olan Erçel ödül konuşmasıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gecede ödül alması eleştirilen Erçel'in aynı zamanda ödül konuşması da ayrı topa tutuldu. Gelin ünlü isme gelen tepkilere birlikte bakalım 👇