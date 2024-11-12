'Yılın Dijital Yıldızı' Seçilen Hande Erçel'in Ödül Konuşmasındaki Tutukluk "Ah Bir de Konuşabilse!" Dedirtti
'Yılın Dijital Yıldızı' Seçilen Hande Erçel'in Ödül Konuşmasındaki Tutukluk "Ah Bir de Konuşabilse!" Dedirtti
Dün gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimlerden biri de ne yapsa olay olan Hande Erçel'di bildiğiniz gibi. Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görülen isim kısa sürede gündeme oturmuştu. Hem kombini hem de tavırlarıyla kameraların odak noktası olan Erçel ödül konuşmasıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gecede ödül alması eleştirilen Erçel'in aynı zamanda ödül konuşması da ayrı topa tutuldu. Gelin ünlü isme gelen tepkilere birlikte bakalım 👇
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Oyunculuk sektörüne adım attığından beri ilgi odağı olan, eleştirilere rağmen birçok farklı yapımda kendini gösteren Hande Erçel'i magazin manşetlerinde görmeye hepimiz alıştık.
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Farklı tarzı olsun, ekranlardaki varlığı olsun, verdiği ropörtajlardan aşk hayatına kadar kendisini konuşmadığımız tek bir konu bile yok desek yeridir.
Ödül, etkinlik ve kırmızı halı denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan lansmandan lansmana koşan ve her seferine ya tarzı ya konuşamsıyla olay olan Hande Erçel ne yapsa gündeme düşüyor zaten...
Gelelim dün geceye.. Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) etkinliğinde boy gösteren isimlerden biri de Hande Erçel olmuştu biliyorsunuz ki.
Hatta geceye katılmakla kalmayan ünlü isim bir de “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görülmüştü. Kendisi hem konuşması hem de aldığı ödülle sosyal medya gündemine damga vurdu haliyle.
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Ödülüne kavuşan ünlü ismin sahnede yaptığı konuşma ise ayrı tepki çekti! Oyuncunun göndermelerde bulunması olay olurken seçtiği kelimeler ve konuşma tarzı da ayrı eleştirildi...
Akıcı konuşmadığı düşünülen Erçel'e X kullanıcılarından nasihatlar gecikmedi...
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