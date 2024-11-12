onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
'Yılın Dijital Yıldızı' Seçilen Hande Erçel'in Ödül Konuşmasındaki Tutukluk "Ah Bir de Konuşabilse!" Dedirtti

'Yılın Dijital Yıldızı' Seçilen Hande Erçel'in Ödül Konuşmasındaki Tutukluk "Ah Bir de Konuşabilse!" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2024 - 01:17

Dün gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimlerden biri de ne yapsa olay olan Hande Erçel'di bildiğiniz gibi. Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) gecesinde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görülen isim kısa sürede gündeme oturmuştu. Hem kombini hem de tavırlarıyla kameraların odak noktası olan Erçel ödül konuşmasıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Gecede ödül alması eleştirilen Erçel'in aynı zamanda ödül konuşması da ayrı topa tutuldu. Gelin ünlü isme gelen tepkilere birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Oyunculuk sektörüne adım attığından beri ilgi odağı olan, eleştirilere rağmen birçok farklı yapımda kendini gösteren Hande Erçel'i magazin manşetlerinde görmeye hepimiz alıştık.

Oyunculuk sektörüne adım attığından beri ilgi odağı olan, eleştirilere rağmen birçok farklı yapımda kendini gösteren Hande Erçel'i magazin manşetlerinde görmeye hepimiz alıştık.

Farklı tarzı olsun, ekranlardaki varlığı olsun, verdiği ropörtajlardan aşk hayatına kadar kendisini konuşmadığımız tek bir konu bile yok desek yeridir.

Farklı tarzı olsun, ekranlardaki varlığı olsun, verdiği ropörtajlardan aşk hayatına kadar kendisini konuşmadığımız tek bir konu bile yok desek yeridir.

Ödül, etkinlik ve kırmızı halı denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan lansmandan lansmana koşan ve her seferine ya tarzı ya konuşamsıyla olay olan Hande Erçel ne yapsa gündeme düşüyor zaten...

Ödül, etkinlik ve kırmızı halı denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan lansmandan lansmana koşan ve her seferine ya tarzı ya konuşamsıyla olay olan Hande Erçel ne yapsa gündeme düşüyor zaten...

Gelelim dün geceye.. Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) etkinliğinde boy gösteren isimlerden biri de Hande Erçel olmuştu biliyorsunuz ki.

Gelelim dün geceye.. Harper's Bazaar 'Women of the Year' (Yılın Kadınları Ödülleri) etkinliğinde boy gösteren isimlerden biri de Hande Erçel olmuştu biliyorsunuz ki.

Hatta geceye katılmakla kalmayan ünlü isim bir de “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görülmüştü. Kendisi hem konuşması hem de aldığı ödülle sosyal medya gündemine damga vurdu haliyle.

Hatta geceye katılmakla kalmayan ünlü isim bir de “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görülmüştü. Kendisi hem konuşması hem de aldığı ödülle sosyal medya gündemine damga vurdu haliyle.

Erçel'in ödül almasına gelen tepkilerden bu yazımızda bahsetmiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ödülüne kavuşan ünlü ismin sahnede yaptığı konuşma ise ayrı tepki çekti! Oyuncunun göndermelerde bulunması olay olurken seçtiği kelimeler ve konuşma tarzı da ayrı eleştirildi...

Akıcı konuşmadığı düşünülen Erçel'e X kullanıcılarından nasihatlar gecikmedi...

Akıcı konuşmadığı düşünülen Erçel'e X kullanıcılarından nasihatlar gecikmedi...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın