Boşanma Dedikodularına Cevaben Yaşadığı Süreci Anlatan Eylül Öztürk Kocasını Çoktan Gözden Çıkarmış Bile!

Dilan ve Engin Polat'a yöneltilen suçlamaların ardından diğer birçok fenomen gibi gündeme düşen Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan çifti Polatların salınmasının ardından yaptıkları yorumlarla yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem olan Eylül Öztürk yine adından bahsettirdi. Kenan Özkan'la yedi senelik evliliğinin çalkantıda olduğunu belirten Eylül Öztürk boşanma haberlerini yanıtladı. Uzun süredir eşiyle aralarının iyi olmadığını söyleyen fenomen evliliklerinde yaşadıkları sorunları anlatarak isyan etti. Ardından boşanmanın 'şimdilik' söz konusu olmadığını söyleyen ismin açıklamasına gelin birlikte bakalım 👇