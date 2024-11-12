Boşanma Dedikodularına Cevaben Yaşadığı Süreci Anlatan Eylül Öztürk Kocasını Çoktan Gözden Çıkarmış Bile!
Boşanma Dedikodularına Cevaben Yaşadığı Süreci Anlatan Eylül Öztürk Kocasını Çoktan Gözden Çıkarmış Bile!
Dilan ve Engin Polat'a yöneltilen suçlamaların ardından diğer birçok fenomen gibi gündeme düşen Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan çifti Polatların salınmasının ardından yaptıkları yorumlarla yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem olan Eylül Öztürk yine adından bahsettirdi. Kenan Özkan'la yedi senelik evliliğinin çalkantıda olduğunu belirten Eylül Öztürk boşanma haberlerini yanıtladı. Uzun süredir eşiyle aralarının iyi olmadığını söyleyen fenomen evliliklerinde yaşadıkları sorunları anlatarak isyan etti. Ardından boşanmanın 'şimdilik' söz konusu olmadığını söyleyen ismin açıklamasına gelin birlikte bakalım 👇
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Eşi Barış Kenan Özkan ve çocuklarıyla birlikte Amerika'da yaşama kararı aldıklarını duyuran, ardından Polatlara yönelik suçlamalarla birlikte dikkatleri üzerine çeken Eylül Öztürk o dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
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Dilan Polat'la olan yakınlığıyla, kendisine yöneltilen suçlamalarla ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerine düşen Eylül Öztürk, Polatların salınmasından sonra sessizliğini koruyamamıştı.
Sosyal medya hesabında genellikle hakkında çıkan suçlamalara cevap vermesiyle bilinen Öztürk bu sefer özel hayatına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Eşi Kenan Özkan'la çektiği videolarla da bir zamanlara damga vuran Eylül Öztürk yedi sene önce yaptığı evliliğin çalkantıda olduğu mesajını duyurmuştu.
Özkan'ın sorumluluk almamasından ve çocuklarıyla çok zaman geçirmemesinden şikayetçi olan Öztürk, yaptığı açıklamalarla boşanma iddialarını alevlendirmesinin ardından evliliklerini kurtarmak için destek almaya başladıklarını söyledi.
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Bir takipçisinin "Kenan yok mu?" sorusuna "Var ama her zamanki gibi yok. Şaşırdık mı? Neyse en azından elimden geleni yapmadım demem. Fazlasıyla yaptım çünkü." şeklinde cevap veren Öztürk'ün ardından bir açıklama da Özkan'dan geldi.
"Hatalarımı ve aptallıklarımı biliyorum. Bilmediğim şey ne yapmam gerektiği. Bazen zaman durur ve duygularınız düşüncelerinizin üstüne geçer. Zaman bir anda durur. Burada sorun zamandan daha hızlı akşamdı. Anlayacağınız tek şey anlamadığınız. Herkesin haklı olduğu bir yerde haksız olmak ayrıcalıktır. Mantık aramayın, zaten aranıyorsa mantık yoktur." şekinde konuşan Barış Kenan Özkan kafaları iyice karıştırdı.
Meraklı sorulara "Son zamanlarda sıkıntılar var" şeklinde cevap veren Öztürk "Şimdilik boşanma yok, ileride olursa yazarım." ifadelerini kullandı.
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