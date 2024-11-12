Hazır Konusu Açılmışken...: Wanda Nara'nın Geçmişten Bugüne Göz Kanatan Kombinlerini İnceliyoruz!

Mauro Icardi'yle yaşadığı ilişkiyle gündemde kendine yer edinen, fakat şimdilerde ünlü futbolcuyla yaşadığı ayrılık üstüne yaptıklarıyla adından bahsettiren Wanda Nara dillerden bir an olsun düşmüyor. Geçtiğimiz hafta daha önce ihanet iddialarına karıştığı L-Gante isimli bir rapçiyle samimi görüntülere imza atan Nara'nın yaptıkları resmen şok etkisi yaratmıştı. Ünlü rapçiyle geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye adım atan Wanda Nara hem Galatasaray taraftarından hem de Türk halkından büyük bir tepkiyle almıştı. Hazır konusu açılmışken de kendisinin geçmiş ilişkilerinden Icardi'yle tanışmadan önceki haline birçok detay gün yüzüne çıkmıştı. Sık sık iddialı görünümler tercih eden ve tarzıyla eleştirilerin odak noktası olan Nara'nın geçmişten bugüne göz kanatan kombinleri de profili incelendikçe göze batmaya başladı...

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