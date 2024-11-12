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Hazır Konusu Açılmışken...: Wanda Nara'nın Geçmişten Bugüne Göz Kanatan Kombinlerini İnceliyoruz!

Hazır Konusu Açılmışken...: Wanda Nara'nın Geçmişten Bugüne Göz Kanatan Kombinlerini İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2024 - 23:05

Mauro Icardi'yle yaşadığı ilişkiyle gündemde kendine yer edinen, fakat şimdilerde ünlü futbolcuyla yaşadığı ayrılık üstüne yaptıklarıyla adından bahsettiren Wanda Nara dillerden bir an olsun düşmüyor. Geçtiğimiz hafta daha önce ihanet iddialarına karıştığı L-Gante isimli bir rapçiyle samimi görüntülere imza atan Nara'nın yaptıkları resmen şok etkisi yaratmıştı. Ünlü rapçiyle geçtiğimiz günlerde yeni bir ilişkiye adım atan Wanda Nara hem Galatasaray taraftarından hem de Türk halkından büyük bir tepkiyle almıştı. Hazır konusu açılmışken de kendisinin geçmiş ilişkilerinden Icardi'yle tanışmadan önceki haline birçok detay gün yüzüne çıkmıştı. Sık sık iddialı görünümler tercih eden ve tarzıyla eleştirilerin odak noktası olan Nara'nın geçmişten bugüne göz kanatan kombinleri de profili incelendikçe göze batmaya başladı...

Gelin o kombinlere birlikte bakalım 👇

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Mauro Icardi'yi Galatasaray'daki başarısı kadar Wanda Nara'yla yaşadığı toksik ilişkiyle de anar olduk bildiğiniz gibi. Çoğumuz bu ilişkinin ne kadar çalkantılı ilerlediğine alışkın dahi olsa son zamanlarda yaşananlar neredeyse tüm ülkede şok etkisi yarattı.

Mauro Icardi'yi Galatasaray'daki başarısı kadar Wanda Nara'yla yaşadığı toksik ilişkiyle de anar olduk bildiğiniz gibi. Çoğumuz bu ilişkinin ne kadar çalkantılı ilerlediğine alışkın dahi olsa son zamanlarda yaşananlar neredeyse tüm ülkede şok etkisi yarattı.

İlişkilerinin ilk gününden bu yana İcardi'nin kendisine olan aşkına tepki gösterilse de Wanda Nara geçtiğimiz günlerde bu ilişkiyi bitirecek bir hamleyle gündeme damga vurmuştu. Önce kendisinden bir hayli genç olan L-Gante isimli bir rapçiyle samimi şekilde görüntülenen Nara ardından yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti.

İlişkilerinin ilk gününden bu yana İcardi'nin kendisine olan aşkına tepki gösterilse de Wanda Nara geçtiğimiz günlerde bu ilişkiyi bitirecek bir hamleyle gündeme damga vurmuştu. Önce kendisinden bir hayli genç olan L-Gante isimli bir rapçiyle samimi şekilde görüntülenen Nara ardından yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti.

Herkeslere duyurduğu aşkının ardından Icardi'yi per perişan ortada bırakan Wanda Nara'ya ise tepkiler yükselmeye devam etmiş, kendisi geçmiş ilişkilerinden tutun da yaptırdığı estetiklere kadar her konuda eleştirilmeye devam edilmişti.

Herkeslere duyurduğu aşkının ardından Icardi'yi per perişan ortada bırakan Wanda Nara'ya ise tepkiler yükselmeye devam etmiş, kendisi geçmiş ilişkilerinden tutun da yaptırdığı estetiklere kadar her konuda eleştirilmeye devam edilmişti.

Kendisinin yaptırdığı estetikleri burada incelemiştik 👇

Daha önce sadece ilişkileriyle değil de iddialı tarzıyla da gündeme gelen Wanda Nara'nın kıyafet seçimleri de bir hayli ses getiriyor bildiğiniz gibi.

Daha önce sadece ilişkileriyle değil de iddialı tarzıyla da gündeme gelen Wanda Nara'nın kıyafet seçimleri de bir hayli ses getiriyor bildiğiniz gibi.

Profili sosyal medya kullanıcıları tarafından bir daha mercek altına alınan, sadece estetikleriyle değil, dünden bugüne değişen ve geçmişe gidildikçe göz kanatan tarzıyla da dikkat çeken Nara'nın o kombinlerine gelin birlikte bakalım👇

Profili sosyal medya kullanıcıları tarafından bir daha mercek altına alınan, sadece estetikleriyle değil, dünden bugüne değişen ve geçmişe gidildikçe göz kanatan tarzıyla da dikkat çeken Nara'nın o kombinlerine gelin birlikte bakalım👇
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Öncelikle kendisini tebrik etmek lazım, desen demek Wanda Nara demek! Kendisi leopar başta olmak üzere birçok deseni birleştirip kombinlemeye bayılıyor belli ki...

Öncelikle kendisini tebrik etmek lazım, desen demek Wanda Nara demek! Kendisi leopar başta olmak üzere birçok deseni birleştirip kombinlemeye bayılıyor belli ki...

Ya da çoğumuzun kombinlemekten çekineceği o renkleri kendisi cesurca taşımakla kalmayıp bir de daha da iddialı renkleri eklemeyi bir şekilde başarıyor!

Ya da çoğumuzun kombinlemekten çekineceği o renkleri kendisi cesurca taşımakla kalmayıp bir de daha da iddialı renkleri eklemeyi bir şekilde başarıyor!

Desen demiş miydik?

Desen demiş miydik?

Bu takımlar o dönem moda mıydı?

Bu takımlar o dönem moda mıydı?

Spor giyim denince de Wanda Nara...

Spor giyim denince de Wanda Nara...
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Henüz tarzını yakalayamamışken kendisi şöyle kombinlere de imza atmış.

Henüz tarzını yakalayamamışken kendisi şöyle kombinlere de imza atmış.

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Sanki Safiye Soyman'ı andırıyor bir miktar...

Sanki Safiye Soyman'ı andırıyor bir miktar...

Siz ne düşünüyorsunuz? Wanda'nın geçmişteki kombinleri şimdiki halini aratıyor mu dersiniz? Yorumlarda buluşalım👇

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