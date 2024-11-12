onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Emeklilik Hayatından Gına Geldi Herhalde: Silkelenen Çağatay Ulusoy Basketbol Sahasında Hünerlerini Sergiledi

Emeklilik Hayatından Gına Geldi Herhalde: Silkelenen Çağatay Ulusoy Basketbol Sahasında Hünerlerini Sergiledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2024 - 21:17

2010 yılında Best Model Of Turkey birincisi olmasının ardından yapımcıların radarına giren, üstüne oyunculuk konusunda kendisini geliştiren Çağatay Ulusoy günümüzün en gözde isimlerinden biri. Aşk hayatıyla, yer aldığı yapımlarla, imaj değişiklikleriyle sürekli konuştuğumuz isim bir konuda maalesef sınıfta kalıyor. Evet, sosyal medya kullanımı! Sosyal medya hesabından pek paylaşım yapmayan, yaptığında da emekli hayatından hallice pozlarını takipçilerine sunan Ulusoy zaman zaman dillere düşüyor. Geçtiğimiz aylarda balık tutarken verdiği pozlarını paylaşan Ulusoy'a ya bu yorumlardan ya da emekli hayatından gına gelmiş olacak ki kendisi basketbol sahasına adımını attı. Eline aldığı topla hünerlerini sergileyen isim kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti tabii!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İmaj değişiklikleri, rol aldığı yapımların çeşitliliği, oyunculuk yetenekleri ve eskimeyen karizmasıyla Çağatay Ulusoy uzun yıllardır en sevilen oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.

İmaj değişiklikleri, rol aldığı yapımların çeşitliliği, oyunculuk yetenekleri ve eskimeyen karizmasıyla Çağatay Ulusoy uzun yıllardır en sevilen oyunculardan biri olmayı sürdürüyor.

Pek çok oyuncu gibi kariyerine mankenlikle başlayan, ardından yapımcıların ilgi odağı haline gelen Ulusoy'u Medcezir, Adını Feriha Koydum ve son olarak da Gaddar dizisiyle ekranlarda görmüştük.

Pek çok oyuncu gibi kariyerine mankenlikle başlayan, ardından yapımcıların ilgi odağı haline gelen Ulusoy'u Medcezir, Adını Feriha Koydum ve son olarak da Gaddar dizisiyle ekranlarda görmüştük.

Şu sıralar adından dijital platformlarda yer alan yapımlarla bahsettiren Ulusoy'un başarısız olduğu bir konu var... Belki tahmin edenleriniz vardır, sosyal medya kullanımıyla zaman zaman eleştiriliyor kendisi.

Şu sıralar adından dijital platformlarda yer alan yapımlarla bahsettiren Ulusoy'un başarısız olduğu bir konu var... Belki tahmin edenleriniz vardır, sosyal medya kullanımıyla zaman zaman eleştiriliyor kendisi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda resmen emeklilik hayatı yaşayan Çağatay Ulusoy'u yakından takip edenler bilir ki kendisinin en büyük hobilerinden birisi balıkçılık!

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda resmen emeklilik hayatı yaşayan Çağatay Ulusoy'u yakından takip edenler bilir ki kendisinin en büyük hobilerinden birisi balıkçılık!

Sık sık bu gibi paylaşımlarıyla takipçilerinin diline düşen Ulusoy ya bu yorumlardan sıkıldı ya da emeklilik hayatından gına geldi orasını bilemeyeceğiz ama kendisini sahalara attı!

Sık sık bu gibi paylaşımlarıyla takipçilerinin diline düşen Ulusoy ya bu yorumlardan sıkıldı ya da emeklilik hayatından gına geldi orasını bilemeyeceğiz ama kendisini sahalara attı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Basketbol topunu eline alan ve hünerlerini sergileyen Çağatay Ulusoy yine hayranlarından tam puanı kaptı!

Basketbol topunu eline alan ve hünerlerini sergileyen Çağatay Ulusoy yine hayranlarından tam puanı kaptı!

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın