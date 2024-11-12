Emeklilik Hayatından Gına Geldi Herhalde: Silkelenen Çağatay Ulusoy Basketbol Sahasında Hünerlerini Sergiledi

2010 yılında Best Model Of Turkey birincisi olmasının ardından yapımcıların radarına giren, üstüne oyunculuk konusunda kendisini geliştiren Çağatay Ulusoy günümüzün en gözde isimlerinden biri. Aşk hayatıyla, yer aldığı yapımlarla, imaj değişiklikleriyle sürekli konuştuğumuz isim bir konuda maalesef sınıfta kalıyor. Evet, sosyal medya kullanımı! Sosyal medya hesabından pek paylaşım yapmayan, yaptığında da emekli hayatından hallice pozlarını takipçilerine sunan Ulusoy zaman zaman dillere düşüyor. Geçtiğimiz aylarda balık tutarken verdiği pozlarını paylaşan Ulusoy'a ya bu yorumlardan ya da emekli hayatından gına gelmiş olacak ki kendisi basketbol sahasına adımını attı. Eline aldığı topla hünerlerini sergileyen isim kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti tabii!