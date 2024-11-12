Hafsanur Sancaktutan'la Aşklarını Göze Sokmaktan Beter Eden Kubilay Aka'nın Paylaşımı Fena Tat Kaçırdı!
Hafsanur Sancaktutan'la Aşklarını Göze Sokmaktan Beter Eden Kubilay Aka'nın Paylaşımı Fena Tat Kaçırdı!
Bir süre önce aşk iddialarına karışan, ardından ilişkilerini el ele kameraların önüne çıkarak duyuran Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ikilisi gözde çiftlerimizden oldu bile! Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara erken başlayan ikili bir süredir gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cannes sokaklarında verdikleri pozlarla konuşulan Sancaktutan ve Aka çifti dönüşte havaalanındaki anlarıyla olay olmuştu hatırlarsanız. Sevgilisine taşıttığı bavullarla 'kraliçelik' dersi veren Hafsanur Sancaktutan goygoyculara malzeme çıkarmıştı. Şimdi de güzel oyuncuyu sette ziyaret eden Kubilay Aka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göze battı!
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Hafsanur Sancaktutan'ın Kubilay Aka ile aşk yaşadığı iddiaları kısa sürede magazin dünyasına yayılmış ardından çiftimiz el ele kameralara yakalanarak renkli görüntülere imza atmıştı.
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O günden bu yana sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Aka ve Sancaktutan çifti son olarak havaalanında verdikleri görüntülerle epey bir olay olmuştu!
Cannes seyahatinin ardından tüm bavulları sevgilisine taşıtan güzel oyuncunun bu karesi "kraliçelik dersi" olarak nitelendirilmiş ve sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoy malzemesi çıkartmıştı.
Şimdilerin en göz önünde çiftlerinden biri olan, ne yapsa dillere düşen ikilinin ilişkisi PR olarak değerlendirilirken Aka'nın sevgilisini başrollerinde yer aldığı "Siyah Kalp" dizisinin setinde ziyaret etmesi de dikkatlerden kaçmıyor.
Sancaktutan'ı sette ziyarete giden Kubilay Aka yaptığı paylaşımla yine tüm odağı çiftimize çevirdi! Üzerinde tuttukları takımların amblemleri bulunan kahve fincanlarıyla kahve keyfi yapan aşıklar Aka'nın düştüğü "Hiçbir konuda rakip olamıyoruz" notuyla yine olay oldu...
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