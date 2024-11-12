Hafsanur Sancaktutan'la Aşklarını Göze Sokmaktan Beter Eden Kubilay Aka'nın Paylaşımı Fena Tat Kaçırdı!

Bir süre önce aşk iddialarına karışan, ardından ilişkilerini el ele kameraların önüne çıkarak duyuran Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ikilisi gözde çiftlerimizden oldu bile! Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara erken başlayan ikili bir süredir gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Cannes sokaklarında verdikleri pozlarla konuşulan Sancaktutan ve Aka çifti dönüşte havaalanındaki anlarıyla olay olmuştu hatırlarsanız. Sevgilisine taşıttığı bavullarla 'kraliçelik' dersi veren Hafsanur Sancaktutan goygoyculara malzeme çıkarmıştı. Şimdi de güzel oyuncuyu sette ziyaret eden Kubilay Aka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göze battı!